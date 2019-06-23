聯合報黑白集／政府與惡的距離更近了

2019-06-23 00:43 聯合報 聯合報黑白集



國安法修正案最受詬病的，就是執政者的裁量空間大增。圖為蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

立法院通過國安法修正案，不僅加重共諜者的刑責與罰金，也擴大了危及國安的範圍。台灣人民高度關切香港「送中法」侵害人權，其實更該正視這個燃眉危機。

國家安全本應維護，叛國者亦應嚴懲。問題是，如何認定國安及叛國？最近，連大陸招募台灣農業「科技特派員」或「社區助理」，都被蔡政府視為禁止而要開罰，「國安」的無限上綱不難想像。

最受詬病的，就是執政者的裁量空間大增。未來，只要認定人民協助、發起、操縱、指揮、發展政府定義的「危害國安組織」，即可扣上紅帽嚴刑伺候，而且不限於實體組織，連網路都在新法「射程」之內。

檢視一段歷史，恰足說明新法的荒謬倒退。三十三年前動員戡亂時期，執政的國民黨訂國安法，原擴及不得主張共產主義、分裂國土等範圍；但經民進黨立委在審查會時刪除。民國八十年民進黨更發動「廢除刑法一百條」抗爭至此，思想言論幾不受限，唯暴力脅迫等方能入罪。

如今兩岸交流密切，民進黨政府卻高舉國安大纛接連修法自我擴權，只差沒白紙黑字說要箝制思想言論。此舉，不僅是大倒退，也背叛主張言論自由而自焚的鄭南榕。今後，人民隨時可能因言行觸犯當道，成為情治及司法打手的俎上肉。

國安法修惡，讓蔡政府與惡的距離更近，更讓情治黑手可恣意伸進你我的家。在憂心天邊烏雲之際，人們不如先看看自家大水淹到哪了！