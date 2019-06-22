經濟日報社論／川習再會 美中爭議仍充滿不確定

2019-06-22 02:14 經濟日報 經濟日報社論



日前，美國總統川普在推特上發言，表示他將和中國大陸領導人習近平下周在大阪舉行的20國集團（G20）峰會上見面，並再討論美中貿易問題。結果周二道瓊指數應聲大漲300點，周三包括台股在內的多國股市也順勢而漲，國際市場情勢似乎一片大好。但是，從過去美中貿易超過11次的協商過程來看，雙方在很多問題上仍存在根本性的問題，想要在短期之內解決並不容易。

首先，美中貿易多次協商都無法達到雙方滿意的結果，所以美方才會一再地提高對大陸商品的關稅。事實上，這兩天美國正在舉行針對大陸約3,250億美元商品提高關稅的諮詢會議，也就是說，美國的確是在認真考慮，未來是否要把大陸商品的關稅都調高到25%。由於金額很大，而且關稅稅率又高，如果成為事實，對全球貿易的影響非同小可。

所以，包括中國大陸的各國，都等著在看美國最終的決定。現況是川普希望能和習近平持續協商，但是中方無法掌控和預測美方的想法和作法，因此採取了比較消極的態度；為了強迫習近平與川普見面，包括川普在內，幾位美方官員已多次放話，如果習近平不出席G20高峰會，美方將會立即再調高關稅。

在這麼大的壓力之下，習近平不得不參加會議並應允與川普進行會談。但是，即使習近平參加會議，給川普一些面子，雙方要達到共識卻很困難。我們仔細觀察習近平對於參加這次會議的回應，他說：「我願意…就事關中美關係發展的根本性問題交換意見。」這句話的意思也可以解讀成兩國之間存在「根本性的問題」無法解決，所以願意就此交換意見。

什麼是「根本性的問題」呢？簡單地說，其中之一就是美國要求中國大陸政府中止對於一些重要國營事業的補貼，尤其是研發經費的補貼。問題是，這些是國有企業，他們向政府拿錢是再自然不過的事，如果大陸政府停止對他們的補助，不就成了完全的民營企業，如此一來，中國大陸的共產體制無異將因而解體，他們怎麼可能會同意這種要求？

另外，美國國務卿龐培歐在記者提問時說，美國在G20峰會上也將針對香港抗議事件與大陸交換意見；同一時間，習近平則又走了一趟北韓，顯示他能夠處理北韓的事情。顯然的，雙方都在累積自已的籌碼，做為協商之用，但是當談判桌上的籌碼愈來愈多、內容愈來愈複雜時，結果當然就會愈來愈難達到共識。

其實，在這一回的美中貿易協商過程中，幾乎都是由美國開口要東西，大陸只能決定要不要給或是給多少。但是當談到中國大陸的「根本性」的問題時，大陸勢必無法再退讓。在美中11次的協商中，美國應該已經知道中國大陸的底線，現在的問題應該是川普願意在何時退一步，讓雙方可以達成共識。

當然，川普不會這麼快地把底牌亮出來，因為離美國明年底的總統大選還有一段時間，川普現在的做法就是一直逼大陸坐上談判桌，因為要讓美國人知道他有能力處理中國大陸問題；川普也不急著和大陸和解，甚至還可以對大陸再加碼施壓。或許等到今年年底美國統大選活動啟動之後，川普再釋出一些善意，讓美中雙方可以達到部分協議，然後川普就可以和美國選民說，他是有能力搞定大陸的，以爭取更多選民的支持。

因此，我們認為，就算川習即將再次會面，但是美中要達到共識仍然十分困難，最好的結果頂多是美國宣布暫時不調漲3,250億美元商品的關稅，延長談判期程；若是雙方真的無法有任何共識，美國或有可能立即再次調高關稅。總而言之，美中雙方領袖的見面固然比不見面好，但是美中貿易爭議依舊充滿不確定因素，政府、企業和民眾都要小心應對。