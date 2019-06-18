聯合報黑白集／只要同心，極樂無限

2019-06-18 23:58 聯合報 聯合報黑白集



海軍艦指部中將指揮官李宗孝，日前為官兵被爆裸舞撿屍事件道歉。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡英文拚總統連任，頻頻走訪軍事基地，換上軍服的辣台妹總神氣十足說「我是真正的三軍統帥」，還得意地報告鄉親：軍隊現在和我們「同心」。近日海軍官兵被爆裸舞撿屍外加摩鐵軍艦，小百姓才恍然大悟：原來當兵和小英同心，便可極樂無限。

海軍風紀醜聞曝光，內部立刻牽拖是將領人事卡位。陰謀論連環爆，卻難掩軍中失樂園實情，反讓人聯想軍中是否還有其他驚世駭俗內幕。蔡英文入主總統府後，接連發生武官性騷、婚外情醜聞，連官邸憲兵營都有藥頭。辣台妹治軍，果然是「國民黨做不到的，民進黨做到了」。

蔡英文藉洪仲丘案收割社會信任，打造登龍梯，從此軍隊高唱人權、少碰管教。她治軍好大喜功重表面，自誇機艦國造超越兩蔣，但軍隊最重要的精神素質卻自腐蟲生。辣台妹以收編民進黨的手法收買國軍，黨派利益高於國家榮辱，失去武德的部隊會懂什麼紀律？

立監兩院連年報告示警，國軍募兵成效不彰，一再下降招募條件，已造成人力素質及軍紀低落。另一方面，辣台妹卻只顧和網紅館長同台取樂官兵，換得人氣。她對鄉親喊話，「我們自己的孩子在當兵，會好好照顧」。三軍統帥這種「家教」，國防部豈會痛改前非？

韓國瑜譏諷軍隊無軍法，即使滿手武器，也如著華服的太監。但看海軍如此生龍活虎，韓國瑜顯然未見其實。只是，這樣的極樂部隊，如何擔當抗中前線之重任？