親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞

聯合報黑白集／只要同心，極樂無限

2019-06-18 23:58聯合報 聯合報黑白集

海軍艦指部中將指揮官李宗孝，日前為官兵被爆裸舞撿屍事件道歉。 圖／聯合報系資料照...
海軍艦指部中將指揮官李宗孝，日前為官兵被爆裸舞撿屍事件道歉。 圖／聯合報系資料照片
分享

蔡英文拚總統連任，頻頻走訪軍事基地，換上軍服的辣台妹總神氣十足說「我是真正的三軍統帥」，還得意地報告鄉親：軍隊現在和我們「同心」。近日海軍官兵被爆裸舞撿屍外加摩鐵軍艦，小百姓才恍然大悟：原來當兵和小英同心，便可極樂無限。

海軍風紀醜聞曝光，內部立刻牽拖是將領人事卡位。陰謀論連環爆，卻難掩軍中失樂園實情，反讓人聯想軍中是否還有其他驚世駭俗內幕。蔡英文入主總統府後，接連發生武官性騷、婚外情醜聞，連官邸憲兵營都有藥頭。辣台妹治軍，果然是「國民黨做不到的，民進黨做到了」。

蔡英文藉洪仲丘案收割社會信任，打造登龍梯，從此軍隊高唱人權、少碰管教。她治軍好大喜功重表面，自誇機艦國造超越兩蔣，但軍隊最重要的精神素質卻自腐蟲生。辣台妹以收編民進黨的手法收買國軍，黨派利益高於國家榮辱，失去武德的部隊會懂什麼紀律？

立監兩院連年報告示警，國軍募兵成效不彰，一再下降招募條件，已造成人力素質及軍紀低落。另一方面，辣台妹卻只顧和網紅館長同台取樂官兵，換得人氣。她對鄉親喊話，「我們自己的孩子在當兵，會好好照顧」。三軍統帥這種「家教」，國防部豈會痛改前非？

韓國瑜譏諷軍隊無軍法，即使滿手武器，也如著華服的太監。但看海軍如此生龍活虎，韓國瑜顯然未見其實。只是，這樣的極樂部隊，如何擔當抗中前線之重任？

韓國瑜海軍蔡英文
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

聯合報社論／公投關鐵籠，蔡英文與林鄭月娥何異？

2019-06-18 23:47

經濟日報社論／振興圖書市場 別開錯藥方

2019-06-19 00:49

經濟日報社論／發展智慧城 翻轉產業

2019-06-18 00:28

聯合報黑白集／「英式民主」新解

2019-06-17 23:56

聯合報社論／「兩種母親」交迸出香港的民主悲憤

2019-06-17 23:56

熱門文章

【即時短評】掃2020障礙 民進黨變身港府送終公投？

2019-06-18 12:33

聯合報黑白集／只要同心，極樂無限

2019-06-18 23:58

聯合報社論／公投關鐵籠，蔡英文與林鄭月娥何異？

2019-06-18 23:47

華為兵法 3招反擊川普

2019-06-19 01:02

董福興／隱私是種需要主動捍衛的權益

2019-06-19 00:44

「老年震撼」崛起 總統大選新勢力

2019-06-19 01:24

聯合筆記／都市退燒 即刻行動

2019-06-19 00:28

天意神意 不如民意

2019-06-19 01:19

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top