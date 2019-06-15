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聯合報黑白集／太一致的民調

2019-06-15 00:07聯合報 聯合報黑白集

民進黨總統初選民調結果揭曉，蔡英文總統（左）勝過行政院前院長賴清德（右），隨即被...
民進黨總統初選民調結果揭曉，蔡英文總統（左）勝過行政院前院長賴清德（右），隨即被質疑民調的公正性。 圖／聯合報系資料照片
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蔡英文在初選大勝，神采飛揚；但隨即有人跳出來質疑民調的公正性。陳水扁首先發難，說他「打死也不相信」；游盈隆繼稱，這是「史上最離奇」的民調，完全違反社會大眾的直覺。

不僅他們兩人，一般民眾看到那幾組數字，恐怕也覺得「怪怪的」。原因是，五個民調的結果「太一致」了，雖數字略有出入，但差距曲線幾乎一致。用陳水扁的形容，像「從一個模子印出來的」。民調落差太大會被質疑，趨勢太一致，同樣讓人起疑。

陳水扁就算了，但游盈隆是民調專家，他的台灣民意基金會定期進行各種民調。其基金會做的民調，賴清德四月下旬領先蔡英文廿二趴，五月下旬還領先十二趴。而今，民進黨公布的五家民調數字，卻顯示蔡英文反超前七至九趴，讓他難以置信。

事實上，賴清德都已投降認輸，外人再質疑這次民調的真實與否，未免多管閒事。問題在，民調是科學性的統計，即使是黨內初選，也不應容忍人工的偏斜。尤其，國民黨也正為民調公司的選擇爭執不下，民調的執行者、執行方式、乃至最後的採計，都應建立更客觀透明的標準。

有綠委表示，這次民調「拒答率」很高，值得關注。尤其納入手機民調後，許多正在開車、走路、上班、開會的人均不便受訪，可能影響調查準確度。民進黨也許應提出更多說明。

話說回來，贏得民調，不表示一定能贏得選舉。落後的人要加油，才是真的。

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