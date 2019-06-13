聯合報黑白集／前線吃緊，後方緊吃

2019-06-13 00:08 聯合報 聯合報黑白集



行政院長蘇貞昌。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨內有蔡賴初選的激烈廝殺，外有韓郭柯等強棒環伺，選情正大大吃緊。但趁著蔡英文為初選忙得焦頭爛額，閣揆蘇貞昌近兩三個月來卻大肆調整許多金融機構及公營事業人事，除悄悄為自己人馬安插職位，有些異動毫無理路，令人莫名所以。這種吃相，堪稱「後方緊吃」。

蘇貞昌最受議論的人事調動，除了中華電信、中華郵政、台菸酒等人事外，是四月初一口氣批了八個公股行庫的高層人事案，更換了土銀、彰銀、一銀、華南、合庫的董事長或總經理。除了派系卡位意圖明顯，這波異動更被批評是在為明年大選預留籌措經費之伏筆，同時也為友好企業提供授信捐款的子彈。

意外的是，這波異動中被拔擢出任一銀總經理的蔡麗雪，上任不過兩個月，隨即因病請辭。更令人意外的是，行政院核定接任此一空缺的，竟然是兩個月前才被蘇揆從同一職位踢走的鄭美玲；理由是，她回鍋可以「穩定軍心」。想一想就知道這理由有多荒謬：若要穩軍心，兩個月前為何把人調走？

台灣目前最令人擔憂的問題，其實不在朝野的初選惡鬥，而在整個社會除了選舉什麼事都不關心，而許多埋下禍根的決策卻在大家的漠視中加速進行。

包括蘇揆逼退ＮＣＣ主委後，代理的副主委翁柏宗也因健康因素請辭。在蘇貞昌領導下，許多官員的身體突然都出了狀況；或者，「健康因素」已成了「恕難從命」的潛台詞？