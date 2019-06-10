聯合報社論／保育最後的石虎，難道只能靠五月天？

2019-06-10 00:17 聯合報 聯合報社論



保育石虎，我們真的需要好好思考，有所作為。 圖／林務局提供 分享 facebook

六四那天，苗栗縣議會對《石虎保育自治條例》投下反對票；那廿五位反對的議員大概沒料到，退回一個法案竟會激起全民公憤。網紅砲轟，天團《五月天》成員「怪獸」也在粉專上呼籲「石虎拜託大家了」。這項呼籲，竟然讓一個已經冷卻的反對開發連署案，在兩天內突破五十萬份的目標。

大家的怒火其來有自。全台估計只剩不到五百隻的石虎，最大棲地就在苗栗縣，苗栗縣府也把石虎視為觀光利多。縣府官網上多年來一直列著和「苗栗」諧音的「貓裡喵」，靠它賣萌招徠觀光。既要靠石虎宣傳觀光，就得好好保護牠們；但縣府送入議會的《石虎保育條例》竟遭國民黨議員集體反對，以壓倒性比數否決。此舉，使苗栗政界被批視石虎為「選前吉祥物，選後廢棄物」。國民黨前副主席胡志強也在臉書喊話：保育石虎，「我們真的需要好好思考，有所作為！」

想一想，誰在扼殺石虎生機？某些苗栗縣議員反對保育石虎，早有一堆「狂語錄」：「石虎數量太多，才會跑到路上被車撞。」「不要再花錢清點石虎數量，直接把錢（六百萬元）給環保團體，要他們閉嘴。」對生態無知、對民主無視，令人嘆為觀止。

綜觀民代反對石虎條例的邏輯，不外：保育石虎，就會擋住開發；沒了開發，就無法發財；阻礙發展，就是「看不起苗栗鄉親」。但說出這些理由的人，顯然未仔細看過保育條例的內容：草案旨在「鼓勵」保育，縣府會公布石虎棲地並補助民間保育經費；未來工程應諮詢專家並採友善環境工法。如此而已。

亦即，石虎條例根本未提及敏感的私人土地，也未限制開發，對公共工程更沒有權力限制。諷刺的是，打著「保育石虎」名號，地方容易要到中央補助！去年被踢爆的卓蘭大安濕地公園，以打造石虎生態棲地為名，申請到八千萬元「前瞻計畫」，結果卻用水泥地填掉濕地。作家吳明益痛心地說：「荒地才是棲地！」這座殺死「生態」的公園，後來緊急喊卡。

說穿了，地方政客放出「要石虎就沒有開發」的風向，讓人以為「開發」與「石虎」只能二選一，這才是愚弄苗栗鄉親。曾經，在台灣各地淺山都有石虎的蹤跡；但短短五十年內，因為過度開發，八成棲地消失，石虎族群跟著凋亡。如今只剩苗栗、台中、南投三縣還有數百石虎存活，苗栗是最大棲地。去年苗栗縣長徐耀昌與當時的台中市長林佳龍簽署《石虎保育合作意向書》，兩縣市並各自提出《石虎保育自治條例》草案。但選舉一結束，兩縣市的石虎保育條例皆遭雙殺。

就在苗栗石虎條例被否決當天，又有一隻巴掌大的小石虎遭路殺，學者說屍體被輾壓到已拼不全。事實是，由於道路開發劃破棲地，石虎路殺，無月無之。

生態保育與經濟開發，不應是二元對立。最近，台鐵在與生態團體溝通一年之後，決將已開工的貢寮雙溪河新建的卅五米高「脊背橋」改為一般橋梁，請廠商暫停購料，以保護生態及農村景觀。此舉，令人喝采。

保育石虎絕不只是苗栗人的責任。學界建議，中央政府應將地方保育瀕危物種的成效，納入年度統籌分配款加權項目，提高地方保育誘因。近年積極推動保育的林務局也計畫提供「生態補貼」，只要確認耕地有石虎棲息，公部門即適度補貼，讓民眾不再覺得家有石虎是「懷璧其罪」。在在說明，保育需要更多創意與行動。

當台灣失去雲豹，石虎已是台灣僅存的原生貓科動物。但石虎族群的生存危機，不會等到政客取得共識，才開始重新計時。等到我們失去最後一隻石虎，再多的前瞻、條例，都無法挽回我們曾經擁有的美麗物種。

政府，加油好嗎？留住石虎，不能只靠五月天啊！