聯合報黑白集／關於「淺藍挺賴」

2019-06-06 01:10 聯合報 聯合報黑白集



行政院前院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

李遠哲公開號召連署，呼籲蔡英文要「知所進退」，並支持賴清德代表民進黨參選總統。同一天，賴清德自評戰況，認為自己仍是黨內「最強的人選」，除了綠營，他還得到中間選民和淺藍選民的支持。

別以為賴清德是在吹牛，他獲得中間及淺藍選民的支持，未必是在唬人。儘管賴清德自命為「台獨工作者」，在政治基調上，是定位為「深綠」。而李遠哲不惜砲打蔡英文，為的就是疼惜這個「台獨金孫」，希望能由他來延續台獨的香火。

然而，賴清德能撈到從深綠到中間、到淺藍民眾的支持，理由卻未必一樣。中間或淺藍民眾支持賴清德，主要原因有二：其一，是看不慣蔡英文陣營最近對賴清德的一連串欺壓，一般人可能對賴清德更感到同情，因而路見不平拔刀相助；其二，兩害相權取其輕，至少從蔡、賴兩人的執政經驗看，賴清德目前對台灣民主的傷害還小一些。

當然，可能還有第三種情況，那就是為了干擾對手民調，而故意表態支持賴清德。這種情況，嚴格而言就不能算真「挺」，所以不能一概而論。事實上，當藍綠兩黨都採取「全民調」，即不可避免會受到對手陣營支持者的「假支持、真干擾」。如果賴清德會得到假支持，藍營民調也同樣可能受到「反串群眾」干擾；畢竟，民進黨才是操弄民調的「宗師」。

最近民調常出現詭異變化，顯示「反串」正在發生。民眾還得把罩子放亮一點！