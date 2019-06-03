聯合報黑白集／柯文哲要顧好老巢

2019-06-03 00:56 聯合報 聯合報黑白集



台北市長柯文哲（右）至今仍未鬆口參選總統，但全台趴趴走露臉試水溫，腳步未停過。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這廂韓國瑜北漂凱道造勢，那廂柯文哲卻轉進宜蘭，來個王不見王。接下來，柯Ｐ還要前進花東接地氣。柯文哲嘴上不鬆口要選總統，但全台趴趴走露臉試水溫，腳步倒未停過。他怎耐得住這寂寞？

「落跑」之說若傷韓國瑜，柯文哲也逃不掉。四年多來，他除了拆北門廣場，還有拆天橋、拆公車道、拆電塔等「拆政績」，把市長大業降格為拆除隊長。更別提，遲未搞定的大巨蛋，和滿城待租的空店鋪怎麼辦？柯Ｐ跑全台，也得顧好老巢。

台北市發展停滯，柯Ｐ大選民調還能「保二」，全拜藍綠惡鬥之賜。六都市長中，他的滿意度排後段班，不滿意度則居冠，首都市民對他已興味索然。他談到捷運民生汐止線，竟罵稱「盲腸」，絲毫不顧隔鄰居民需求。他太缺同理心，是個致命傷。

要拚大位，柯Ｐ能力和政績皆有待加強。在對外戰略上，他主張「親美日友中」，但「友中」就只有「兩岸一家親」一句口號。兩岸關係已逼近深水區，他批綠「去中」、罵藍「買辦」，自己卻在淺水區閒晃，未免想得太簡單！

市府「喬蛋」錄音檔曝光，柯文哲怒轟「北市府被竊聽」，卻想遮掩自己行事不透明。先前馬市府財政局長「喬蛋」錄音檔流出，柯文哲立即「交給廉政會處理」；兩相對照，完全雙重標準。

韓國瑜被批「草包」，至少還賣了水果，鋪平坑洞，關懷弱勢。柯Ｐ四年半數不出政績，難道不是「包草」？