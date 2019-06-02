聯合報黑白集／韓粉真強大

2019-06-02 00:01 聯合報 聯合報黑白集



凱道造勢，全台韓粉表達挺韓的決心。 記者王騰毅／攝影 分享 facebook

儘管韓國瑜連遭人格毀滅式的抹黑，儘管高雄市府不斷遭到政治勢力的滲透和監控，但昨天的凱道造勢，全台韓粉以超乎想像的熱情表達了挺韓的決心。卅萬韓粉帶著國旗、穿著紅衫，把凱道染成一片鮮紅，宣示他們希望收復總統府的意念。

韓粉的強大，令人肅然。這項活動倉促成軍，還是向其他單位商借別人申請的場地來用，原預計要號召十五萬人參與，都被譏為吹牛。結果，滂沱大雨中來了卅萬群眾，把場地擠得滿滿的。藍綠政黨何曾有過這樣的動員能力？

韓粉的強大，可以由五點看出來。一，支持者都是自動自發從全台各地湧來，就是政黨發走路工也叫不動這麼多人；二，近期各方「黑韓」的攻勢凌厲，從公務一路黑到私德，韓粉卻不改初衷；三，韓粉的規模已遠遠超出高雄一地，涵蓋了全台各縣市乃至海外僑胞；四，初選尚未正式起跑，韓粉的熱情已呈現溢流狀態；五，暴雨驟至也趕不走韓粉，群眾繼續在雨中守候。

多年來，國民黨內罕有人能具如此濃稠的貼地人氣。「庶民總統」四個字不是喊假的，這反映的是基層民眾的認同感，他們不要高高在上的領導者，要的是和他們一同挽袖打拚的夥伴。更重要的，是大家「贏回台灣」的心願，不希望台灣繼續在口號中浮沉虛耗，所以用國旗淹沒凱道。

經抹黑及暴雨驗收的韓粉熱情，底氣十足。接下來，請盡情展現愛與包容，擴大吸納能量。