聯合報黑白集／台獨金孫的悲劇

2019-05-31 00:27 聯合報 聯合報黑白集



行政院前院長賴清德。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨中執會通過英系版本，強行改變了初選規則。表面上看，對黨是喜劇收場；在賴清德看來，則是慘遭圍剿的悲劇。六月十四日民調出爐後，情勢若還有變化，那才是令人發毛的驚悚劇。

賴清德的問題，就是太天真，以為自己可以站出來打一場「君子之爭」。然而，蔡英文從頭到尾都不想理他，不覺得這個自己「提拔」過的人，有資格站上擂台和自己一較高下。不愧是女皇威望，她迅即收拾了黨內的騎牆派，綠營人馬幾皆投到她的旗下表忠。蘇揆還狠狠拔了賴清德散在各角落的散兵游勇，至此，綠營內誰還敢有雜音？

賴清德的悲劇，就是這麼來的。他以為民進黨還是個「相信民主」的政黨，以為同志們至少仍崇尚「武德」，堅信「公平競技」是君子之爭的基本原則。他沒料到，這不是一個屬於君子的年代，這是一個「西瓜的年代」；誰的權力大、資源多，誰就吸引到最多徒眾。

賴清德的英勇，主要是背後有台獨人士力挺，但這些聲音日漸沉寂。連大獨派金美齡都要求他「讓蔡英文再做四年」，試問，賴清德還有戲唱嗎？蔡賴的初選被形容為「綠營媳婦vs.台獨金孫」之爭，若連獨派公嬤都不再疼惜「金孫」，賴清德恐怕也只能任人宰割了。

但這還不是最壞的結局。蔡陣營從頭到尾沒承諾會「尊重初選結果」，萬一民調出來是賴清德勝，這項戰績最後會不會遭全代會「沒收」，誰又能保證？