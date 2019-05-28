聯合報黑白集／不進核食，賠款兩億

2019-05-28 23:36 聯合報 聯合報黑白集



賴清德、柯文哲日前接連訪日，談到未能進口福島食品都充滿愧疚，引發討論；圖為日本超市的福島農產。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

賴清德、柯文哲相繼訪日，談到未能進口福島食品都充滿愧疚，並承諾日後當選總統一定解決。兩人似乎不知道，蔡政府已決定大降十幾項日本農漁產品輸台關稅，向日方補償謝罪。既已變相要支付「賠款」，綠營政客對日本的無盡愧疚感，是否也可以省省了！

這波對日降稅案，蔡政府巧妙地安排與《台巴經濟合作協定》的降稅一起審，一副只是個「陪襯」案的模樣。事實上，此案一過關，我國每年稅收損失達二．一億元；而對巴拉圭的降稅，稅損僅三百多萬。兩相比較，誰是陪襯、誰是掩護，便一目了然。

簡單地說，我國公投否決了日本核食的進口，蔡政府只好轉個彎，以降低進口日本農漁產品關稅的方式，向對方賠款謝罪。日方獅子大開口，稱福島核食無法輸台，其貿易損失為三千萬美元。我方討價還價，就羅列了柳葉魚、墨魚、山藥、味噌、清酒等產品清單降稅，以兩億多新台幣的年稅損換取對方「諒解」。

若是在清朝，蔡政府這種讓步法一定會被視為「不平等條約」，是屈辱的賠款謝罪行為。如果民進黨具有對等外交的意識，至少要藉由降關稅同時換得日方同意放寬我漁民在沖之鳥礁的作業限制，那才稱得上是有進有退、有失有得的斡旋。

問題是，蔡政府悄悄地賠款謝罪，卻未換得任何漁業或ＣＰＴＰＰ的相對承諾，還讓全民懷著未進口核食的道德愧疚。這兩億多元，豈不賠得不明不白！