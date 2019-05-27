經濟日報社論／知識創新帶動經濟成長 ──諾貝爾大師羅默來台開講

2019-05-27 02:46 經濟日報 經濟日報社論



2018年諾貝爾經濟學獎得主之一羅默教授，今天抵台，將參加明天在台大醫院國際會議中心舉辦的「2019大師論壇」。羅默教授因為在經濟成長理論上的貢獻而獲獎，他在論壇中，除了演講「科技創新與經濟成長」，還將與台積電創辦人張忠謀高峰對談，並與亞洲大學師生座談。

羅默今年4月在任教的紐約大學接受聯合報系世界日報專訪時，數度強調教育對解決經濟問題的重要，他指出，有更多人口參與創新，能給經濟提供更多增長動力，「如果人類能夠集中精力做正確的事，我們就能夠擁有美好未來。」

解釋經濟成長，一直是經濟學家的使命，但1960年代的學者，受限於資料，多只關注工業革命後的經濟成長；直到20多年前，才有經濟學家麥迪遜，估計出人類1萬年前到現在的平均所得（世界GDP除以世界人口）。他發現，在第一次工業革命之前的1萬年，平均所得幾乎沒有增長，而之後的200年，平均所得卻快速的增長十倍。羅默與他所啟發的學者，建立了以「知識的生產」為基礎的經濟成長理論，來解釋人類的過去與現在，並希望為未來指出更好的方向。

知識源自於人類的思想，當想出來的結果，變成可流傳的形式，那就是知識。畢氏定理、DNA的結構、或莫札特的音樂，都是知識。羅默的創見，在於看出知識與其他物質不同。一般的東西，我用了你就不能用；但知識卻不同：我學會畢氏定理，你也可以會，並都可善加運用。當知識是生產要素之一，它與其他像資本、勞力等生產要素完全不同。例如，可口可樂的發明人得到配方的知識後，就可以不斷的使用其他生產要素加以複製，雖然其他生產要素的邊際報酬一定會遞減，但配方的邊際報酬卻不會。然而，知識雖然這麼好用，但要複製知識的成本卻相當低，因此需要給予智慧財產權的保護；連帶的，這也讓知識的擁有者，獲得獨占與超額報酬。如果將世界的經濟活動想成一家工廠，知識量的成長率，就決定了工廠產量的成長率；當知識停止增長，這家工廠就受到邊際報酬遞減的約束，只能保持現狀。

羅默在領獎後的演講提到，工業革命前的世界，可以用馬爾薩斯的理論來解釋，也就是由於世界交流的人口太少，每當新的知識帶來技術的進步，人口增加的速度很快就超過食物增加的速度，人類永遠只能得到勉強的溫飽。這1萬年間，是「技術推動人口增長」的歷史，知識增長的速度，無法抵銷邊際報酬遞減的力量。工業革命後，隨著世界交流人口增加，人類到了「人口增長推動技術進步」的階段，知識增加的速度，不斷化解邊際報酬遞減的拉力。

那麼，人類的知識如何增長？羅默分析，讓人產出知識的誘因，不外名、利與做功德。從國家或全人類的立場，愈多人使用的知識，其價值愈高，而相互交流的人口愈多，能產生知識的量就愈多。羅默因而得到一個與我們認知相反的結論：人口成長與知識成長是正相關，因此也與經濟成長是正相關。我們馬上會想到盧森堡與中國或印度的對比，羅默的解釋是：首先，他談的是世界人口與世界知識量的關係；其次，如果要談國家，人口量應該以該國能交流到的人口來衡量。近50年來的小而富國家，都是與世界打交道的國家。

台灣如何能持續創造增加知識？由於知識的產生愈來愈困難，摩爾定律就是代表，因此政府應更積極鼓勵企業投入更多的研發資源；其次，知識需有市場的配合，才能發揮價值。台灣將學術界視為公務單位，不鼓勵學術界與市場互動的作法，顯然應該要有所改變。最後，羅默提到，雖然馬爾薩斯的觀點已不適用，但它所造成的「我們」國、城、家與「他們」國、城、家的對立，仍深植於人心。台灣是小國，更應有將「他們」納入「我們」的胸懷。近幾年政府推動的南向政策，或許還沒看到顯著成效，但仍應持續增加與東南亞國家的互動。