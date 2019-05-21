聯合報黑白集／誰該向誰道歉？

2019-05-21 23:44 聯合報 聯合報黑白集



台灣通過同婚專法，成為亞洲第一個、全球第廿七個同婚合法的國家。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

同婚專法通過，網路上出現大讚蔡總統的聲音，外媒還說她「賭上政治生命」。有人發動連署向總統致歉，因為先前誤會她騙票，還宣稱「要用選票將她留在總統府」。

依大法官解釋，今年五月廿四日前若未另行立法，同性婚姻即自動適用《民法》。立場曖昧的蔡政府在最後關頭通過專法，條文甚至避免提及「同性婚姻」四字；依先前同運人士痛罵「專法是更壞的歧視」，請問，這結果是進步還是退步？

同運人士該致歉的，是民進黨團總召柯建銘和法務部前部長邱太三。他們一開始就表達，現階段只有訂專法才走得通；如今證明，他們的判斷準確。然而，兩人當時慘遭「進步知識界」圍剿，甚至發動連署罷免。那時蔡英文不曾出面替兩人緩頰，現在卻坐享「英明」之譽。

去年底的公投結果，證明文青想像與社會現實有鉅大落差，「民法派」的暴衝已危及政權。因此，通過專法絕非總統「賭上政治生命」，而是為了「挽救政治生命」，才緊急煞車。

蔡總統的一貫風格，就是收割改革光環，卻不想承擔代價。退休軍公教不會票投自己，國民黨對民進黨政權有威脅，改革起來當然不手軟。而文青與中南部鄉親同是其支持者，兩方對同婚看法南轅北轍，蔡英文不努力調和，卻放任挺同／反同大打出手，為社會埋下更多矛盾。

同婚專法上路，不能說蔡英文沒功勞。但要趁機造神，推動感恩戴德，請別來這套！