聯合報社論／梅雨四處成災，為颱風侵襲提前示警

2019-05-21 23:52 聯合報 聯合報社論



梅雨鋒面夾帶雨勢，由北而南炸全台，台中多處民宅泡在水裡，其中一處工廠水深及胸，15人受困，消防局出動橡皮艇協助脫困。 圖／台中市消防局提供 分享 facebook

上週起連續強降雨，北台灣、中部山區都傳出災情，滾滾山洪令人驚恐。這波梅雨鋒面起於立夏後的大氣環境，並無太大異常；唯因氣候變遷造成極端氣候變化幅度加劇，使得預測難度升高。尤其，隨之而來的颱風季節，挑戰勢必更大，中央到地方的因應能不能繃緊神經？

梅雨成災的主要特徵，是猝不及防。前年五月底梅雨轟炸東北角造成蘇花路斷，封路七天；二○一三年肆虐高雄；二○○七年從新北林口一路淹到淡水河出海口，成災都極快速。這幾天的強降雨，桃園新屋、新竹新豐日雨量都破五百毫米，阿里山時雨量竟然近百，是好幾倍「超大豪雨」規格。

今春的氣候監測數據，是七十二年來最暖的春天，雨量則創近年新低。前兩個月，南部許多地方降雨竟掛零，三月才有零星降雨。這些數據顯示氣候的不規律擴大，對農作物的衝擊加劇，許多蔬果都有歉收之虞。

對這波梅雨災情，氣象局宣稱，「這是中小尺度的對流天氣系統，往往要在發生前幾小時才預測得到」。這種說法不算推卸責任，但氣象局對追求精進預報的及時和準確，顯然少了一點企圖心。中小尺度氣象變化確難掌握，但若能善用科技工具，仍可有效突破預報難度。例如，民間氣象業者自行研發的「及時落雷監測」，有助於掌握瞬間氣象變化，若有效運用，可在短時間內讓民眾了解落雷與雷雨胞的關係，從而加強防範。中央氣象局官網最近增加了落雷資訊，可惜宣傳不足，少有人懂得使用。

如何把及時測得的中小尺度資訊，在最短時間送到需要者的手上，是另一個瓶頸。日本三一一震災後，開發出透過智慧型手機傳遞資訊的資通技術，值得借鏡。其概念是，搶下地震垂直、水平波的時間差，及時透過手機傳遞資訊，可以爭取數秒鐘的應變時間，並指示最近的避難地點。相形之下，梅雨中小尺度資訊致災性比不上地震防災，政府應開發這套技術，讓及時資訊發揮最大作用。

極端氣候變化加劇，往往是農業首當其衝。遺憾的是，政府除了農損救助，拿不出防災對策。今春高溫少雨，蔬果開花狀況普遍不佳，蜜蜂採不到蜜，果蔬授粉連帶受到影響，勢必影響收成。開年迄今，農委會的農損救助從荔枝、高接梨、青梅、枇杷、桃李、茶葉……，幾乎想得到的蔬果都啟動救助。這波梅雨之後，陳吉仲又得勘災，強降雨主要是讓瓜類爆果，毀損嚴重。農委會防農損成效有限，對農損救濟工具卻努力精進，最近導入無人機勘災，希望早點確定農損狀況，把救助的錢發給農民。

這次，每樣蔬果都高比率受災，顯示農業防災措施功能有限。儘管農委會一年半前宣稱完成「農業氣象系統」建置，提供的資訊出發點由對人轉為對作物，但這套系統迄今發揮的功能有限。一則因系統侷限於學術、公務，與農民耕作習慣並未連線，農民也不認為這樣的氣象資訊管用。第二，提供資訊的平台不實用，農民不會及時上網查資料。

農委會發放農損救助金絕不手軟，反正是納稅人承擔；但如此浪擲納稅人的錢，合理嗎？尤其，農損很大一部分是搶種，去年蕉價一斤破百，農民搶種香蕉；收成時供過於求，蕉價必然慘跌，這也要啟動農損救助嗎？其他極端氣候產生的農損，賺錢歸農民，賠錢由納稅人承擔，也不合理。「農業災害保險」政策研議多年，卻始終牛步，主要是農業保險法立法始終停在蒐集資料階段。三年前終於開始試辦，但至今只有一家產險公司承接，且僅承保高接梨一項，成績難以見人。

這次的梅雨成災，堪稱是為接踵而來的颱風季節預示演習。政府一味消極地利用救濟來因應災情，還不如聰明地採取前端預防性配套。