聯合報社論／別讓多元入學理想，埋葬在考招亂象裡

2019-05-20 00:11 聯合報 聯合報社論



從學測「五選四」之亂，到指考分發比率之爭，大學考招爭議不斷。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

大學個人申請統一分發放榜，今年大學甄選入學也告一段落。但從學測「五選四」之亂，到指考分發比率之爭，數月來的考招爭議並未落幕。尤其對甄選與指考名額分配，雙方寸土不讓，還不時傳出要求恢復聯考的聲音。教育部長潘文忠回應，肯定多元入學，認為不宜重回聯考單一模式。多數人可能同意潘文忠的想法，問題是，考招改革，政策不周、配套不備、溝通不足，各種亂象已打亂了多元入學的理想。

大學考招爭議年年不絕，擴大多元入學與捍衛考試分發名額，兩路主張持續較勁；今年，則是由學測「五選四」新制問題拉開戰火序幕。為銜接新課綱，減低學生壓力，今年開始減少考科採計，卻造成同級分人數暴增。繁星被迫增額錄取，卻擠壓指考名額；更多學生較易通過校系第一階段篩選門檻，卻飽受第二階段甄試高度不確定性的煎熬。最後，卻是堅持到底的指考學生，遭到名額緊縮的懲罰。

爭議之初，主要是不滿指考名額被擠占的家長團體發聲，要求增加指考分發比率。但是，他們也被質疑，是擅長考試甚至部分想恢復聯考的一群。至此，所有考招爭論，即皆陷入多元入學／考試分發的二元對立。事實上，面對今年考招亂象，前段班固然受懲罰，中段班更恐慌，而後段班則無人聞問了。尤其中段班學生，在缺乏可靠的落點參考，二階面試衝堂改善不多的情況下，看似希望增多，其實個個更沒把握。至於那些真正如招聯會期許「選其所愛，愛其所選」，期待在多元選才管道出頭的學生，他們的選擇機會反被擠壓得更厲害。

等到個人申請放榜，各校缺額創七年新低，讓多元入學主張者士氣大振。他們認為，這顯示新制已見成效，更多學生進入理想校系，故應增加申請入學招生比率。但今年缺額大減，主要是各校採取了不同的因應策略，例如，台大實施校內預先分發避免重複錄取，清大則提高備取人數解決缺額問題。但預先分發在龍頭台大有效，在其他大學卻未必奏功；而過度擴張篩選倍率、大幅提高備取名額，卻反而是對多元入學的諷刺。

以清大電機系乙組為例，原預計篩選一二○人進入二階甄試，卻篩出五○六人，最後有四六八人參加甄試，正取四十人，備取三九二人。換句話說，只要學測成績通過一階門檻，九成二以上的二階考生都能至少獲得備取資格。這的確是解決缺額的好辦法，卻也打了多元入學一個巴掌。因為學測成績仍是主要決定因素，接著就看排序在前的考生有多少只是「路過」了；清大固然說明了審查程序如何嚴謹，但如果備取率高到「進了籃裡都是菜」，還有什麼多元選才可言？

這裡還衍生公平性問題：守規矩的校系活該缺額，不守規矩的校系喜迎大滿貫。招生簡章公告篩選倍率為三倍，結果卻篩選超出十二倍的學生進入二階甄試，雖然解決了缺額問題，但在這場招生競爭裡，那些不知邊玩邊修改遊戲規則的校系，只好吞下缺額苦果。可以預期，明年會有更多校系效尤，備取更加浮濫，除了考生更受不確定性的煎熬外，最後還是多元選才擺一邊，學測成績定天下。

考招問題當然不止這些。現在到各校高三教室看看，有多少上榜學生，學校拜託他們請長假，別來擾亂同學拚指考。再數一數，還有多少指考學生其實也請了長假，進補習班拚考衝。去年才說好的「保持高中學習完整」呢？

我們贊成適性揚才的理想與多元選才的目標，反對把彩色的青春年華推回過去聯考的蒼白歲月。但大學考招政策不周、配套不備、溝通不足帶來的亂象，卻讓許多家長不禁懷想起聯考，更不利於考招的改革與溝通。別讓多元入學的理想，因執行失控而埋葬在考招亂象裡！