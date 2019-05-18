聯合報黑白集／總統怎麼兼閣揆？

2019-05-18 00:31 聯合報 聯合報黑白集



高雄市長韓國瑜提出「總統兼閣揆」的主張。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

總統「有權無責」的問題引發熱議。藍營的郭台銘、王金平都主張改為「內閣制」，朱立倫則主張恢復國會的「閣揆同意權」，變動最小。唯獨韓國瑜提出「總統兼閣揆」的主張，卻惹來賴清德一陣猛酸：「韓市長會不會太忙？」

這麼多人都想修憲，主要是現行制度失衡，總統大權在握卻不受任何監督。但是，把修憲說得像改衣服一樣輕鬆，恐怕就太低估修憲的難度。目前的門檻，修憲要有四分之三以上出席立委同意才能通過，其後，再經過半民意公投同意才算生效。候選人都還沒當選，藍綠各有幾席立委也還很難說，大家卻在那裡高喊要這樣修、要那樣修，顯得極不真實。

韓國瑜主張「總統兼閣揆」，其用意是讓總統可以用閣揆身分到國會備詢，接受監督。問題是，民主國家的制度設計著重在「制衡」，總統權力已經超大，還要加給他閣揆的重任；就算此人有百般本事，一個人一天有多少小時能處理繁複的國家大政？且憲法規定總統統領五院，行政院長由總統任命，總統若兼閣揆就完全破壞了這個制衡設計。相形之下，朱立倫主張恢復「閣揆同意權」，確實是最簡便的解決之道。

我國七次修憲，每次都說得冠冕堂皇，但每一次都在朝野算計及拉扯下變形走樣。蔡英文用了賴清德而不信任他，最後卻把敗選責任全推到他頭上；而敗選的蘇貞昌幸運當上閣揆，卻做得好像自己是總統。試問，這又算什麼制？