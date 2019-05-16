聯合報黑白集／蘇貞昌怎不抓喬事蟑螂

2019-05-16 23:43 聯合報 聯合報黑白集



中華郵政物流園區招租爭議，行政院長蘇貞昌撤換中華郵政董總。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華郵政物流園區招標案傳出「有力人士」介入，逼中郵老總要求得標的網家公司董事長詹宏志「禮讓一點」，否則拿不到合約。台灣新創界大老的詹董撐了兩個月後，公開他與政府「喬事蟑螂」對抗的黑幕。

詹宏志是國策顧問，爆料見效，不到廿四小時行政院同意儘快完成決標程序簽約。怪的是，合約照舊，中郵董、總卻全被蘇揆下令打包接受調查。

綠營大腕想從國策顧問身上抽油水，不見檢調主動偵辦。聲稱「接獲陳情才關切」的三名綠委，兩人與中郵老董同屬賴系背景，一人屬桃園幫，與標案所在有地緣關係。政院不撥疑雲，先炒了賴系人馬，便趕在調查釋疑前簽約，堵上詹董金口。

詹宏志痛批台灣政壇圈地喬事分贓文化，「正常程序的標案，結果一出，馬上就有躲在政府部門的蟑螂喬來喬去」。面對這控訴，正鼓吹台商回流的蘇揆竟不先抓蟑螂，讓企業見識一下政府如何拚經濟。

被迫提前退休的中郵總經理陳憲着說去留，「這種政治氛圍下，沒什麼好爭執的」，透露蟑螂案關鍵在人事。中郵在北市精華區有多塊土地要資產活化，上看數百億開發利益，被視作國營事業特級金雞母。董總寶座各方覬覦多時，怎料，設局結果卻讓蘇揆又作了莊家。

小英忙連任，縱容派系吃相難看。她說「起厝起一半，好師傅不能換」；但房子裡蟑螂成群，難保沒有蛇鼠藏身。她蓋的房，老百姓能住得安心？