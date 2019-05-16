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聯合報黑白集／遷都與台獨，誰可怕？

2019-05-16 00:15聯合報 聯合報黑白集

行政院前院長賴清德（右）。 圖／聯合報系資料照片
行政院前院長賴清德（右）。 圖／聯合報系資料照片
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韓國瑜說他若當選總統，要留在高雄「上班」；外界隨即為該不該「遷都」吵翻天。事實上，韓國瑜並沒說要「遷都」，他說的是府院繼續留在台北，他個人在高雄辦公，藉此翻轉南北重心。何況，他距離當選目前也只是個「假設句」。

很明顯，韓國瑜的說法是為了安撫市民，表示他對高雄不離不棄，會把「台灣尾」當成「台灣頭」來治理。反對這種說法的人很多，有人認為實務上不可行，有人覺得他信口開河，有人覺得他得了「大頭症」，甚至是「詐騙集團」。但是，不少高雄市民似乎願意買帳，認為韓國瑜對高雄有情有義；至於未來發展如何，以後再說。

總統「在高雄上班」的說法，的確很誇張；就跟高雄人口十年要「增加到五百萬」一樣，都是不容易做到的事。但相形之下，「台獨工作者」賴清德說，如果他當選，「不會宣布台灣獨立」，人們到底該不該相信？若不宣布台獨，卻不斷改歷史、改名稱，會好受嗎？

說實在，比起「宣布台獨」，「遷都」真的只是小事一件。現在談到遷都或總統在高雄辦公，人們意見紛紛；但談到宣布台獨，各界卻沒有太多反應。這是因為宣布台獨是個假議題，或者人們對台獨的情境仍沒有太多想像？而如果賴清德不會宣布台灣獨立，那麼他幹嘛自命為「台獨工作者」？這不是在為自己戴一頂假皇冠嗎？

台灣的選舉充滿誓言，但遷都與台獨，何者真的可憂？

韓國瑜賴清德台獨高雄市

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