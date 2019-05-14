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聯合報黑白集／小英眼中的「一般人」

2019-05-14 00:13聯合報 聯合報黑白集

蔡英文陣營認為，台灣合格的1800萬選民中有500萬人只有手機，手機族的聲音不應...
蔡英文陣營認為，台灣合格的1800萬選民中有500萬人只有手機，手機族的聲音不應該被忽略。 圖／聯合報系資料照片
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媒體最近拿韓國瑜領先的民調問蔡總統看法，未料她語出驚人說，「這跟一般人的理解方向剛好相反」。若不是蔡總統耍黑色幽默，就是她對「一般人」的理解，和真正的「一般人」有很大的落差。

儘管不同民調機構的數字高高低低，但蔡英文的支持度十之八九都處於落後狀態，對外輸給在野對手，對內輸給賴清德。蔡總統口中的「一般人」，究竟指誰？第一類，應該就是「支持蔡英文」的人。亦即，不支持小英的，就不是「一般人」。

蔡英文不斷拖延黨內初選，想拖到自己領先後再辦民調，又讓第二種「一般人」現形——「認同拖延初選奧步，會改為支持蔡英文」的人。總統手握龐大行政資源，她對自己的奧步，顯然自信心十足。

蔡政府上台以來，政策負評不少，導致了去年九合一選舉慘敗；但她把責任推給引咎辭職的賴清德，自己全未檢討。蔡英文顯然認為，不支持其政策乃至投給在野黨的，都不是「一般人」。小英此刻的自信，和去年選舉前的自信一樣飽滿，大概都是身邊「策士」一直提供她漂亮的數字，讓她保持良好的自我感覺。

不論英粉或策士，都不算真正的「一般人」，這是民調無法改變的事實。蔡英文這番天外飛來一筆的發言，不知道將來會不會有人仿效「我是人，我反核」的修辭，也發起「我是一般人，我不支持蔡英文」或「我很特別，我不投蔡英文」的投票運動？

蔡英文民調九合一選舉賴清德韓國瑜

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