聯合報社論／賴清德的日本「取暖之旅」，能加分嗎？

2019-05-13 00:48 聯合報 聯合報社論



賴清德12日結束訪日行程返抵高雄小港機場，上百名支持者前來接機。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook

迥異於其他有志大位者紛紛選擇赴美訪問以展示國際視野，正在挑戰蔡英文爭取初選提名的賴清德獨獨選擇赴日訪問，以凸顯其不同風格和人脈。自命「務實台獨工作者」的賴清德，此次是受日本台灣同鄉會之邀，前往爭取旅日獨派同鄉的支持，並會見不少日本政界人士。但觀察他一路的表現，要說此行有助拉抬其初選聲勢，恐怕仍是一個問號。

賴清德此行，主要是靠親日獨派團體的穿針引線，因此能在短短時間內安排出像樣的行程。唯其如此，濃濃的台獨氣味，也映照了賴清德在黨內某種程度的形單影隻。我國駐日代表處對他的出訪，表現出「保持距離」的被動姿態；足見民進黨內對「蔡賴之爭」的森嚴界線，訓令也傳到了日本。相形之下，廿四日將赴日參加「富山觀光論壇」的台北市長柯文哲，則是應駐日代表謝長廷之邀前往。同樣有志於大位，賴清德受到的冷遇，比起柯文哲獲得的熱絡安排，迥然有別；而且，操戈的同志待遇還不如外人。

儘管蔡英文正挾著黨政大權全力封殺賴清德，旅日獨派仍不吝對賴清德大送溫暖。日本台灣同鄉會不僅包辦其所有參訪行程，更全力促成他與日本政界高層會面，並廣邀日本各界出席賴清德在台灣同鄉會主場的演講，主題設定為「當前台日關係的挑戰與未來」，彷彿賴清德才是這次總統大選的「最佳男主角」。正因日本獨派對於這位「台獨之子」的厚愛，也讓原本宣稱不介入賴清德訪日行程的謝長廷，不得不被動陪同賴清德出席各項拜會。

儘管賴清德在國內的民調逐漸出現「開高走低」的趨勢，若干優勢不斷被蔡英文超越；但這次，他在日本卻意外受到高規格的熱情接待。賴清德不但會見了安倍胞弟岸信夫、自民黨幹事代行荻生田光一及小泉純一郎之子小泉進次郎等人，連久不見客的前首相森喜朗、海部俊樹及野田佳彥也都陸續與他會面。這點，讓賴清德深深感受到日本方面的暖意。

從日本的角度看，號稱「最親日」的民進黨政府，在蔡英文執政的三年非但未能解禁日本核食，反而在國民黨運作下於去年底通過「反核食公投」，這讓日本政府相當難堪。而今賴清德訪日，日方自然希望賴清德對核食輸台表態，利用賴清德的「解禁有理」來打臉蔡英文的「嚴禁無理」。換言之，賴清德獲得的高規格待遇並不是「無償贈與」的，日本希望透過賴清德來凸顯蔡英文的「錯誤」，以營造下任總統能解禁核食的氛圍。

在熱絡的氛圍下，賴清德果然如日方期待地說出了：一旦他當選，只要採取國際食品標準，「有信心可以解決核食問題」的話。他似乎忘了，去年底台灣才通過了反核食公投，這樣的民意，豈容他隨意否棄？更糟的是，賴清德還強調，反核食公投並不代表台灣人的真正態度，更把砲火指向推動公投的國民黨。賴清德這樣的媚日表態，隨即讓蔡英文抓到小辮子對他反將一軍，說「至少在兩年內都不能做違反這個公投決議的事」。言下，即劍指賴清德違背了公投民意。

解禁核食究竟是賴清德的「建前」（場面話），或是「本音」（心裡話），其實日本政府也很清楚。在七九一萬強大民意的反對下，就算是兩年期限屆滿，政府也未必敢冒民意的大不韙著手解禁。更何況，在賴清德擔任行政院長期間都沒有解禁，選上總統就能如期解禁嗎？賴清德這番言論雖是為了與日方相互取暖，卻也顯示他對國內民意漫不經心，且有暴衝傾向。若見了外人，就不斷發表示好言論，是不智的。

儘管賴清德這次見到不少日方高層人士，但從人脈上看，過度倚賴旅日獨派的安排，未必有助其選情。尤其，他承諾開放核食的大話，則有減分效果。