聯合報社論／獨角獸來了：台灣創新轉型的機會何在？

2019-05-11 01:17 聯合報 聯合報社論



高市府昨天公布爭取自經區說帖，針對民進黨批評，高雄市長韓國瑜則說，樂於接受各界討論。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國內經濟最近的熱門話題是「自經區」，國外財金圈的熱門話題則是俗稱「獨角獸」的新創事業，紛紛趕著股市熱潮申請上市。蔡政府曾宣示，希望台灣也可育成幾隻「灣生獨角獸」（泛指市值在十億美元以上的新創事業），這或許是趕時髦，或許也表示決策者希望藉此找到台灣經濟創新轉型的巧門。

事實上，從馬政府末期推動ECFA引起太陽花運動迄今，政府鼓勵創新事業的方案不勝枚舉。諸如「創業拔萃」、「亞洲．矽谷」、「群眾募資」、「公司法改革」、「國家代表隊」等等計畫層出不窮。此外，連財金界都搞不清楚的「五加二產業創新計畫」，乃至證交所與櫃買中心推動「多元上市」鬆綁方案，雖有諸多醒目名稱及撩人措施，但似乎多見煙火，少見火種。

反觀過去數年來，歐美的創投與私募基金迄今申請在美國上市的，已有共乘叫車服務的Lyft、數位剪貼傳送圖片的Pinterest、以植物蛋白質合成「人造肉」的Beyond Meat，開創出租共享辦公室的業者WeWork等。此外，中國大陸成立才一年多的瑞幸咖啡（Luckin），看準消費者叫送咖啡市場，企圖顛覆星巴克雅痞文化，藉由「野蠻擴張」快速崛起。

至於無視現行法規、用承攬取代雇傭的模式先「衝衝衝」搶下市場的優步（Uber）共乘，雖然在獨角獸上市班車中未搶到頭香，該公司卻也透露：不久即可以預估九一五億美元的市值上市。若果真如此，它將是繼臉書之後金額最高的上市案，可謂來勢洶洶。

綜觀這些獨角獸業者的特殊之處，最重要者當然就是創新，甚至以「顛覆」打破成規。此外，它們多數是善用數位科技、行動數據的平台經濟業者。同樣重要的是，它們多半採取「四處搶錢」、「比快燒錢」的策略，盡速攻佔市場份額。亦即，藉由龐大的資金後援，以「閃電戰」搶下先機、擴大規模，並藉由「網絡效應」，盡可能達到一家通吃。實務上，一個德英文混合名詞——blitzscale（閃電規模），即因此應運而生。

獨角獸企業的一個共通點，是未必都賺錢；甚至營收越高，虧損越大，這是其常態。據分析，申請中與已上市的獨角獸，僅去年共虧損一四○億美元；加總起來，這些業者迄今共已虧損約四七○億美元！Lyft上市後股價大幅下滑，便反映了投資人的隱憂：越做越虧，總不是辦法。

從消費者的角度，業者這樣燒錢爭取客戶，實在好貼心。事實上，消費者在平台經濟上使用一些號稱「免費」的服務，其實也讓業者把身家資訊看得一清二楚。這是賣身而不自知。

業者猛燒錢，目的是為了獨占市場；但這些業者未必能建立夠堅強的市場進入障礙，阻擋他人進來。畢竟，它們比起「臉書」或「谷哥」這些掌握過半市占率的前輩還差一截。對法律秩序、市場生態與勞資關係的挑戰，也是這些顛覆者帶來的衝擊。優步上市申請書中的風險告知揭露事項，更像是高中不良學生的操行成績單，各種大過、小過、警告等滋事紀錄不斷！若在台灣，它的創辦人恐怕牢飯吃不完。

但撻伐外國獨角獸並無太大意義，我們應關心的是：國外興利之太過，映照國內之不及。我國許多財經法規老舊而行政程序僵化，政府喜愛干預卻無效率，甚至為了防弊動輒科以刑責，這樣的生態不利創新企業誕生，也是台灣經濟升級的致命傷。

畢竟，在這種惡劣環境的訓練之下，台商擅長的是蟑螂大軍的低調存活力，而非獨角獸飛龍在天之剛猛奇逸。就算未來滋養出少數灣生獨角獸，他們也未必會在台灣上市。台灣正當選舉熱季，朝野陣營在乎的只是如何廝殺纏鬥，如何抹黑暗算，多少人真的在乎拚經濟、拚轉型？蔡政府若連推動多年的「自經區」都視若糞土，心中還會有看不到的獨角獸嗎？