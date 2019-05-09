聯合報黑白集／賴清德的「國安待遇」

2019-05-09 23:46 聯合報 聯合報黑白集



行政院前院長賴清德訪日前，被爆料和幾個綠營立委吃便當，還被貼上「八家將」標籤。記者曾學仁／攝影 分享 facebook 現在賴清德應該知道，他期待的初選「君子之爭」，已經離他越來越遠了吧！幾個綠營立委和他一起吃個便當，立刻被貼上「八家將」的標籤，逐一被迫表態自清。他借用台南市府台北辦公室開會，則被指為「公器私用」搞競選。弄得市長黃偉哲也好尷尬，只能大嘆：要弄到這麼「沒人性」嗎？

在民進黨奪權的戰爭中，「人性」其實從來不是重要考慮，「要贏」才是絕對目標。綠營對待藍軍，一樣也未手軟。同一天，韓國瑜收了民眾一個「吉祥物」，隨即遭近身攝影PO網指他「收紅包」；蔣萬安大嘴批評韓粉不理性，不到一小時即被親綠團體公開放送。台灣為了大選，已經天羅地網密布了。

賴清德值得慶幸的是，由於初選，自己才能享有這等「國安層級」的高貴待遇。自己出入什麼場所，隨時有人盯著，所有與會者逐一被拍下清晰身影，一個也逃不掉。包括賴清德可能沒想過的事，也有人代他發言。例如，他剛剛啟程訪日，政壇馬上傳出他可能在日本宣布「退出初選」。當賴清德呵呵呵地回應，這可能是一種「干擾」時；在觀棋者看來，倒覺得這更像「將軍」前的警告。

目前看來，賴清德原來構思的初選劇本，已完全走樣。現在，已有越來越多人在幫他寫故事、編劇本，就算他採取「佛系」打法，「魔系」依然沒有放棄追殺。當公營事業、醫界都發動挺蔡，他若不束手就擒，又能如何？