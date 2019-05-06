聯合報黑白集／陳水扁吃定綠白兩道

2019-05-06 23:51 聯合報 聯合報黑白集



前總統陳水扁（左）在新書發表會上，伸出顫抖的手要在旁的台北市長柯文哲確認是否假裝的。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台灣法治史上最自由自在的犯人，非陳水扁莫屬；他愛去哪就去哪，想說什麼就說什麼，還到處指點江山。為確保他暢所欲言，蔡政府一再為他展延保外就醫期限，賴清德高喊特赦他，柯文哲幫他出書。綠白陣營要選總統的，都得看他臉色。

當年有醫療團隊背書，馬政府允許陳水扁保外就醫。幾年下來，陳水扁身體越來越勇，民眾也越來越不解：手抖就不能坐牢嗎？凱達格蘭基金會每年的募款餐會，都是陳水扁公開表演的時刻，他挑戰政府和百姓的神經，也年年得逞。

蔡英文高呼司法改革，民進黨高唱公平正義；但氣球吹得再大，一遇到阿扁就消風。「辣台妹」很會隔海嗆聲，就是不敢嗆扁。阿扁關不起來，就證明司改是假的，公平正義則因人而異。大選年綠白政治人物要搶票，許多人都得去參拜一下阿扁，請他加持開示。

陳水扁要的，當然不只是出書和保外就醫，他要的是「特赦」。但除了賴清德敢公開承諾，蔡英文不敢給，卻不能明說；柯文哲說要「政治解決」，要給陳水扁的功過六四開、七三開，極盡和稀泥。這些綠白政治人物想要基本教義的票，又不想觸怒中間選民；所謂公平正義，不過就是畫虎爛。

瑞士司法部最近密函給我國法務部，高院可能重審扁家洗錢案。陳水扁馬上說「一定挑戰四不」，還痛批蔡政府的轉型正義，正面交鋒意味明顯。司法要怎麼轉這個彎，大家都在等著看。