聯合報黑白集／Kolas之「假日發言」

2019-05-03 01:02 聯合報 聯合報黑白集



行政院發言人Kolas以個人名義，反對中樞紀念鄭成功。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 行政院發言人Kolas勇氣可佩，她以個人名義反對中樞紀念鄭成功，搞得鄭氏宗親要求撤換發言人。鄭成功該不該祭祀是蔡政府的難題。蔡英文以排灣族女兒自居，出訪南島說是去「尋親」，她前年更突然取消紀念鄭成功儀式。

蔡英文的混亂史觀，增強了Kolas的理直氣壯，她毫不客氣地把「開台聖王」斥為「殖民者」。眼見內政部長徐國勇代表中央到台南祭鄭，她在臉書痛稱，說台灣是多民族國家，不是只有中華民族，我們也不是「炎黃子孫」。

Kolas儼然忘了，「台灣國」尚未誕生，她當的是中華民國政府發言人，領的是「政府」俸祿，發言突兀，不覺得不安嗎？Kolas顯知其間理屈，因此以「假日發言」、「個人意見」為自己開脫。但既稱是多民族國家，又為何否定其他民族祭祖？

鄭成功素來是台獨的眼中釘，認為他驅荷墾台是為了要「反清復明」，其罪不在反清，而在復明，這和蔣介石殊無二致。蔣要「反共復國」，反共沒錯，復國卻大謬矣！為了反蔣就得反鄭，史明的台灣史就把鄭成功同樣打成「外來殖民者」。

Kolas與蔡英文卻比史明更上層樓。史明的荒謬，在於將漢人活生生分成作為統治者的「大陸漢人」和被剝削的「台灣漢人」；她倆卻將漢人土著化，變成了與炎黃無關的南島人。蔡英文可能嘗到切割漢族血胤的苦頭，因此又派徐國勇去拜國姓爺；Kolas只好寫寫假日文章，發洩她的民族愁緒。