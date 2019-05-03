經濟日報社論／正視美國推動雙邊貿易談判的影響

2019-05-03 02:16 經濟日報 經濟日報社論



最近美國積極推動雙邊貿易談判，目前重點放在日本，已經完成第一回合的談判。而日本安倍首相即將訪問美國，美國川普總統也會回訪，另外也將出席在日本舉行的G20峰會，再加上雙方貿易首長的會談，美日高層互動之密集，前所未有。

日本是僅次於中國大陸及墨西哥，為美國第三大貿易逆差來源國，2018年逆差金額超過700億美元，農產品、車輛、數位經濟與匯率，為美日貿易談判焦點。其結果除了直接衝擊美日雙邊貿易外，對台灣的影響更不容忽視。

美國在2017年退出跨太平洋夥伴協定（TPP），但之後TPP在日本帶領下重生為跨太平洋全面進步夥伴協定（CPTPP），並已經在去年年底生效，直接衝擊到美國對日本農產品出口；再加上日本與歐盟自由貿易協定，也在今年2月生效，對於美國農產品出口更是雪上加霜。川普在國內已經承受農業團體的沉重壓力，除了有考慮加入CPTPP的聲音外，美國至少應在現階段要求日本開放農產品市場。但是若是日本對美國片面開放，又會減損CPTPP其他成員的貿易利益，並影響國際農產品市場競爭情勢；所以日本必然會權衡其中之輕重，以免進一步牽動CPTPP未來的發展。

其次，美國商務部依據232國家安全條款，已經完成對於車輛及車輛零組件的調查報告，川普總統必須在5月18日之前，做出是否對於所有進口車輛及車輛零組件加徵關稅的決定。美日貿易逆差約有70%源自於車輛及其零組件，美國國內呼籲加徵關稅的聲浪不低，日本則強烈主張美國不應加課關稅，此議題未來必然會成為雙方談判籌碼及拉距重點。由於美國也是台灣車輛零組件出口的重要市場，美日攻防下最終美國若是仍然全面加徵關稅，對於台灣會非常不利。

數位經濟是美國訴求的另一重點，美國在國際上積極倡議數位資料的自由流通，並鼓吹建立符合美國導向的數位經濟國際規範，卻一直遭到中國大陸的強力反對。此議題美國希望得到日本的支持，除了可以納入未來雙邊貿易協定外，也希望可以在G20峰會中有所進展。

在匯率方面，美國財政部在去年10月份報告仍然將日本列為匯率操縱國的觀察名單，今年日本脫離名單的機會不大。美國未來除了會要求在美日雙邊貿易協定中，納入防止操縱匯率的條款外，直接要求日圓升值的壓力也很高，日本則主張不應將匯率與貿易協定掛鉤。東亞地區是美國最大的貿易逆差來源，美國對於東亞各國刻意低估匯率以促進出口的做法，非常不以為然，未來必然會增加對東亞各國匯率升值的壓力。

台灣在2017年曾被美國列入匯率操縱國的觀察名單，而後雖已被除名，但新台幣升值的壓力仍在，未來匯率市場的變化，以及對於台灣實質經濟面的影響，也值得注意。

除了上述的議題，聯日抗中為美國與日本雙邊貿易談判的另一個主要目的。美國希望在美日貿易協定下嵌入美規，並強化雙邊產業合作，使日本可以降低與中國大陸的產業連結，並向美國供應鏈靠攏；特別是新興產業領域方面，雙方合作的成分更遠高於競爭。

事實上，川普為了要競選連任，除了會全力施壓中國大陸之外，也在加強與主要貿易逆差國家的貿易談判，除日本外，歐盟是美國另一重要談判對象。台灣除了必須注意經貿大國合縱連橫，對於我國的影響外；另外台灣在2018年為美國第13大貿易逆差來源國，也會成為美國的目標，所以對於台美經貿爭論焦點，例如美豬及美牛，以及如何深化台美產業合作的議題，也應趁早規劃。