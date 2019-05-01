聯合報黑白集／還有人關心出口嗎！

2019-05-01 00:52 聯合報 聯合報黑白集



台灣首季出口負成長4.2%。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

藍綠兩黨皆窮於總統初選內鬥，此際眾人都忙著撿槍、放槍，對於國家大事便草草了事。我國首季出口負成長四．二％，對大陸及香港出口年減十一．二％，三年來最慘，卻沒人管、沒人問。

受美中貿易戰影響，不唯台灣對陸出口如此，日韓等國也一樣，韓國對大陸減幅更高達十九．三％。問題是，我國對大陸出口的比重高達四成一，韓國的比重僅三成四；兩相比較，對台灣產業的衝擊更大。

這時，我們的經濟「國粹派」會說：對中國衰退是「好事」，台灣正好可以趁機分散市場，降低對大陸的依賴。話說得容易，但做起來有那麼簡單嗎？且看，蔡政府隆重推動了三年的「新南向政策」，就是為了分散大陸市場，但結果如何？很抱歉，新南向的成果是以「破功」二字總結：去年對東協的總體出口衰退○．六％，而今年前兩月則年減十三．九％，看不到任何起色。

台灣民主正在一路倒退，經貿要如何升級，可能「知難行易」嗎？「分散市場」是人盡皆知的道理，但蔡總統藐視的大陸市場在衰退，她珍視的新南向也在衰退，民進黨還有其他壓箱本事嗎？

民進黨執政的終極祕技，不外「反中」一招。打掉服貿協議，卡死陸客來台，皆是如此。包括正在討論「自經區」議題，綠營將之簡化成：絕不能讓ＭＩＴ變成ＭＩＣ的變身地。試想，若能讓原掛ＭＩＣ的台商掛回ＭＩＴ，這不是條好出路嗎？