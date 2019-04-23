聯合報黑白集／打不開門的鑰匙

2019-04-23 23:51 聯合報 聯合報黑白集



蔡英文曾兩度擔任民進黨主席，也曾兩度請辭，原因都是「為敗選負責」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

郭台銘在研討會上提問，「台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟在華府還是北京？」綠委蕭美琴一再避答，惹毛郭董。蔡英文後來接戰回嗆，「鑰匙在我們自己手上」。事實上，蔡英文手上這把鑰匙開不了門，這糊弄不了人民。

蔡英文不敢說鑰匙在華府，因為她拿不到區域經濟合作組織的門票，連台美自貿協定也上不了談判桌。台灣站在「抗中最前線」，卻換不到一紙協定，蔡英文還得替美國顧面子。她批評馬政府，「把鑰匙交給北京……，結果就是低薪、低競爭力」；順便打臉郭台銘。

為證明有這把鑰匙，蔡英文話說得好大：「我把台灣帶回世界，把台灣當中心向世界布局」，「我們跟歐盟、印尼等許多夥伴完成投資保障雙邊協定」。但根據經濟部官網，台灣印尼投保協定是一九九○年簽署；至於台歐投保協定，歐盟在馬政府後期將台灣列入投資協定對象後，迄無實質進展。蔡總統假消息發得好順口，不知是天真或故意，其實她只作到對菲、印度更新投保協定。

蔡英文批評馬政府「把雞蛋放在同個籃子」，但馬政府不僅與星、紐簽署經合協定，與日本、大陸完成投保協議，台灣對歐盟多國及日本、泰國的租稅協定也在同時期達成。

台商從大陸走進世界，早在蔡英文上台前。她搞砸兩岸關係，打不開區域經合組織大門，面對質疑就變造假鑰匙吹牛皮、扣對手紅帽子。這種執政，連low字都高攀不起。