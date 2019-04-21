經濟日報社論／讓回流台商成為台灣永久財

2019-04-21 02:26 經濟日報 經濟日報社論



政府推動「歡迎台商回台投資行動方案」，目前已有35家廠商申請回台投資，總投資金額逾新台幣1,300億元，可望帶來超過1萬個就業機會，蔡英文總統日前將此列為施政重大政績，並表示還有50多家廠商表達回台投資意願。這波台商回台投資熱潮反映在各工業區的土地交易轉熱，台商急著找地找人，帶起台灣近十多年來少見的投資熱潮。

我們肯定這一波台商回台投資潮對台灣就業與經濟的幫助，但在政府大動作宣傳台商回台政績的同時，我們也必須正確解讀台商回流的趨勢。這一波台商返台投資潮並非在蔡總統上任後才出現，從近年經濟部調查台商外銷訂單在各地生產比率的變動來看，2015年台商外銷訂單在國內生產的比率是44.9%，2016年增至45.8%，2017年進一步上升至46.8%，在6月即將公布的去年最新調查數據，台商外銷訂單在國內生產的比率可望繼續走升。

台商在國內生產比重上升的同時，在大陸生產比重連年下降，從2015年的48.6%下降至2017年的47.9%，簡單來說，這波台商生產基地的挪移，多數是從大陸轉回台灣。台商轉移生產基地的理由也同樣出現變化，在2012年調查時，台商選擇海外生產的原因主要是「生產成本低廉」，但之後這項要素逐漸淡化，目前台商選擇生產基地的主要考量是「配合客戶要求」。

從上述調查來看，台商將生產基地從大陸移出，前幾年的主要原因是大陸勞工與土地的生產成本逐漸走升，近兩年的原因則轉變為大陸與其他國家的貿易摩擦加劇，特別是美國與中國大陸的貿易戰遲遲未能解決，在考量關稅壁壘等因素下，台商決定加速分散生產基地。以「歡迎台商回台投資行動方案」目前通過的35家返台投資的案例來看，其中不少案例是因為美中貿易戰的因素，讓台商決定回台增設生產線。

在這股台商回台投資的風潮中，台灣必然受惠，但也透露出不少挑戰。央行在首季理監事會議調降今年我國經濟成長率至2.13%，低於稍早主計總處預計的2.27%，顯然央行對今年經濟運行的預測較政府其他單位更為保守。央行認為目前國際經濟有三大風險，包括貿易戰不確定性仍高，大陸經濟放緩程度大於預期，以及英國脫歐的不確定性與地緣政治風險仍在。

國內投資在美中貿易戰中受惠，政府在宣揚政績的同時，也應想想怎麼讓這股機會財轉為台灣的永久財。首先，這波台商轉移生產基地的需求來得快，台商必須壓縮生產線的建置時間，才能在爭取市場時保有優勢，政府目前雖然已成立跨部會單一窗口解決台商投資的各項難題，但近期仍有不少台商反映土地取得困難，對於水、電與人力的供應也有不少疑慮，政府須協助台商排除困難，消除疑慮。

其次，雖然台商已逐漸揚棄過去追逐低廉生產基地的發展模式，改為依客戶需求在全球布局，但最終出口市場的關稅高低仍是台商選擇投資地的主要考量。在美中貿易大戰升溫後，包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與區域全面經濟夥伴協定（RCEP）等區域經貿整合開始加速，國與國之間的雙邊貿易談判也有升溫的跡象，台灣若不抓緊時間推動參與區域經貿整合，今日台商因貿易大戰回台，他日亦有可能因台灣自外於區域經貿整合而離去。

我們要呼籲政府不應以近期的台商回流潮而自滿，而應持平檢視這股回流潮背後的種種因素。在外在環境對台商投資台灣有利的同時，政府應努力提升國內投資環境與積極參與國際經貿整合，進一步增強台商回台與留台的誘因。