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聯合報黑白集／韓郭應有加法思維

2019-04-19 23:59聯合報 聯合報黑白集

鴻海董事長郭台銘（左）與高雄市長韓國瑜（右）。 圖／聯合報系資料照片
鴻海董事長郭台銘（左）與高雄市長韓國瑜（右）。 圖／聯合報系資料照片
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台灣民主政治有一種奇特的破壞力，充滿抹黑、嘲諷、否定、中傷的負能量；有些政客不求進步，也要把國家社會拖著往下沉。韓國瑜郭台銘如果想要創造新政治，在總統初選這一局，必須表現自己正向開拓的能力，把格局和心胸打開。

要打破初選內戰的「殘殺詛咒」，韓國瑜和郭台銘應該採取的，就是「加法」哲學。韓、郭兩人都是非傳統型的藍軍戰將人物，有開疆闢土的宏圖雄心，有應敵叫陣的無畏氣魄，又都深諳民生經濟不振、國家社會撕裂之苦。既然有志一同，自不難找到彼此合作的空間，各擅勝場共同打拚。

韓國瑜的長項，在於其熱情和親和具有強大的感染能力，往往能吸引群眾主動集結。從去年締造高雄翻盤並帶動全台藍軍勝利，及隨後多次率團出國促銷高雄，都讓人見識其行動能力；但對於參選總統，他似準備不足。郭台銘的長項，則在企業發展的精準眼光和對全球上百萬員工的管理，包括跨國版圖所拉開的人脈和視野。郭董的弱項則在政治應對較為生疏，財富及其他背景尚未經檢驗，變數較多。

因此，無論韓國瑜有無表達主觀意願，國民黨都應將其放進初選機制，讓他和郭、王、朱等人一起接受檢驗，看看誰的潛力最大，同時找出他們可以互補合作的空間。

民進黨的蔡、賴之爭殺得刀刀見骨，國民黨須引以為戒：初選是為了透過競爭凝聚黨內共識，其思維應該是加法而非減法。

韓國瑜郭台銘國民黨
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