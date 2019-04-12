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聯合報黑白集／民進黨真敢

2019-04-12 23:58聯合報 聯合報黑白集

行政院會通過公投法修正草案，未來公投與大選可以脫鉤，並新增連署人應附身分證影本的...
行政院會通過公投法修正草案，未來公投與大選可以脫鉤，並新增連署人應附身分證影本的驗證措施。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨有一種奇特的「自我超越」本能，強大到讓人啞口無言。前一天，中執會才幫蔡英文修改了初選規則；後一天，行政院又幫「公投法」加蓋了鐵籠，公投要和大選脫鉤，還要身分證影本才能連署。如果蔡同榮還在世，不知作何感想？

以前公投都過不了關，民進黨便痛罵是「鳥籠公投」，然後趁著自己的國會優勢眼明手快地降低了門檻。好不容易去年通過了幾項公投，不幸這又觸怒民進黨；蔡政府不僅不理會公投結果，還動手修法再造鳥籠。民進黨修法比改衣服還勤快，一切都可以為自己「量身打造」；眼光不精準沒關係，心要夠黑就萬事無畏。

這種「從前種種，譬如昨日死」的自我否定精神，除了「真敢」二字，還能怎麼形容？

每一次，大家以為民進黨的做法已達到人類的極限；然而，它還是可以繼續自我超越、進化，締造更多驚奇。例如，為了克服敗選的創傷，它徵召敗選首長組成「復仇者內閣」，這是全球民主國家不曾有過的創舉吧！例如，促轉會主管自命為「東廠」，其實不算稀奇；政府高層把手伸進每一個獨立機關，親自指點操作，這才叫「真敢」！

也因此，政府不太會推銷什麼農產品也沒關係，只要出張嘴把那些很會賣的人說成「賣台」，就連本帶利收回來了。自己人鋸銅像，叫「言論自由」；別人說錯話，就是「造謠」。民進黨真的很敢，從它把公投法殺來殺去，即一目了然。

公投民進黨行政院促轉會蔡英文

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