聯合報黑白集／大甲媽統戰了誰？

2019-04-10 23:59 聯合報 聯合報黑白集



今年大甲媽遶境，藍綠白要角無一缺席。圖為日前大甲媽起駕，蔡總統請媽祖神像上轎。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

三月瘋媽祖，今年大甲媽遶境，藍綠白要角無一缺席，盛況空前。媽祖長期被獨派批為「統戰工具」，如今卻見朝野競相奉擁，這是時代氣氛變了？還是政治人物太投機？

媽祖來台三百多年，已成本土信仰。但綠營自黨外時期即不斷抹紅醜化：媽祖是國民黨宰制人民的工具，「清國」利用閩南媽祖信仰讓台灣「福建化」等。大甲媽曾衝撞直航禁忌，至今還摘不掉統戰的小紅帽。

蔡英文在野時辦的網媒，曾批媽祖是中共的統戰渠道。她上台後，利用文化總會舉辦媽祖文化展，撇開兩岸，僅提與全球華人連結。前年湄洲媽來台遶境百日，陸委會曾警示統戰問題，蔡英文去年即缺席媽祖活動。今年她親奉大甲媽入鑾轎安座，可知其選情比一國兩制還危急。

媽祖看盡眾生百態，當祂站在曾百般阻止祂直航祖廟的小英手上，見證政客如何為權力折腰。蔡英文選總統時曾獨攬小三通之功，實情是，那是民間要求陳水扁兌現宗教直航政見的結果。

媽祖不僅化解人民兩岸轉機之苦，更藉遶境將媽祖信仰推上國際舞台，被譽為全球三大宗教活動。當年國台辦、海協會首長來台，都專程進謁媽祖；這是被統戰？還是發揚台灣精神？政客再怎麼欺神愚民，也不能扭曲事實。

全台媽祖中，見過最多中共官員的就數大甲媽。若以綠營的標準，去過中聯辦就成「一國兩制」俘虜；那蔡英文親奉大甲媽上轎，豈非統戰樣板同路人？