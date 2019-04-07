聯合報社論／從建中生出走，到高中生的懲罰與煎熬

2019-04-07 00:17 聯合報 聯合報社論



學測改為選考4科，7成大學校系篩選條件也跟著改變。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

台大校長管中閔最近指出每年有一成多建中生出走，認為是台灣高教的一大警訊；此際，也正是所有高中生面對從繁星推薦懲罰到個人申請煎熬的時刻。兩件事其實不無關聯：資優高中畢業生選擇到國外就學，顯示學生的選擇更趨多元，國內大學的吸引力則在降低；而考招制度年年宣稱改革，卻只是帶給學生更多的焦慮與不安。

優秀高中生出走，與國際高等教育競爭激烈，而國內大學的發展遲滯有關。深一層看，學生不願再接受大學考招的懲罰與煎熬，也是原因之一。撇開大學招生競爭的角力不談，政府許多考招措施聲稱是為適性揚才、減輕學生負擔，最後卻因陳義過高或配套不足，反而帶給學生更大的壓力與焦慮。

以今年為例，高三生還沒進入考場，就先面臨了學測考科「五選四」改革的大考驗。所謂「五選四」改革，是限制大學端最多只能以四科為篩選標準，打破以往五科滿級分的迷思，目的在減輕學生壓力。但高中生對這項改革卻不領情，為爭取最大的選擇與申請機會，七成一以上的考生仍然會五科全部上陣。許多家長則發現，大學考招多年來改來改去，如今卻彷彿重新回到過去自然組和社會組分流的情況，說好的通識理想早拋諸腦後。如此一來，廿年的教改不是白鬧一場？

選考的掙扎拉開序幕後，學生也正式進入長達近半年的升學懲罰與煎熬。表面看來，媒體上「五科滿級分」的英雄走入歷史，更多學生可以追求自己的三或四科滿級分。但實質上，首先的效應就是頂大校系的繁星推薦變得不易區別，從高中成績比到學測級分都難判學生高下，只好增額錄取。如此一來，便挪用了指考名額，則形同對另一群學生的無預警懲罰。

繁星落定，學生接著面對個人申請的煎熬。試題鑑別失守，篩選機制失靈，通過第一階段篩選的人數爆表，近二百個校系嚴重超額。大學負荷倍增，教育部可以補助經費打發了事；但許多學生跨過一階門檻的期待，卻瞬間陷入各系超高競爭與超低錄取的陰霾。學生在費力準備二階審查的同時，也面對著高度不確定性的煎熬。幾年來，校系面試衝堂互卡未見改善，如今更增添學生的選擇困難與不安情緒。教改專家建議學生應適性選擇，備審資料也不要像軍備競賽；這類建議其實是不食人間煙火，弱勢學生則更弱勢了。

個人申請一階的篩選超額現象，會不會帶來落榜倍增，進而衝擊指考考情？這尚待觀察。但當學生接受指考的分派命運時，其實已進入一場更激烈的意外延長賽。而他們原已準備面對比其他同學多辛苦兩個月的現實，繼續奮鬥，到頭來，卻仍然必須面對指考名額被超額繁星搶走的打擊。

學測考科「五選四」，主要是因應一○八課綱的「素養」要求。但許多老師早就對可能的衝擊提出警告，也提醒應有周延的配套，但招聯會置若罔聞。如今篩選超額問題燎原，招聯會還誇稱學生被看到的機會多、學系選才的機會也增加，他們卻看不到學生的壓力與煎熬。

這些改革者自以為「做功德」，卻不知這也製造了新的災難，增添了學生的懲罰與煎熬。就像多少教育部長誓言遏制補習歪風，事實上，這只是幫助補習班的多元補習方案與之同步發展。相對的，多少國民中小學努力辦學、發展特色，家長還是辛苦排隊送孩子進私校。十二年一貫國教還在反覆波折，私校從小學到高中的另類「十二年一貫」，則在免除學生的徬徨。至於管中閔憂心國內大學搶不到明星高中生，事實上，許多私立中學早已鋪平直通國際名校的道路。

一場升學賽局，大家都被迫押賭，優秀生陷入恐怖競賽，一般生進入迷航困局，至於弱勢生則難脫放牛吃草宿命。