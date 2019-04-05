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聯合報黑白集／國民黨別把王牌打爛

2019-04-05 23:58聯合報 聯合報黑白集

高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
高雄市長韓國瑜。 圖／聯合報系資料照片
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藍軍好不容易有一張「王牌」，但國民黨好像不懂得怎麼珍惜，也不懂得怎麼用。於是，這張王牌天天被拿出來打，天天被燒來取暖，不論頭疼發燒、兩岸議題都拿它來醫治。試問，天下真有一種王牌，是取之不盡、用之不竭的嗎？

剛就任百日的韓國瑜，基於政治觀瞻和對高雄市民的道義，不能太早表示自己心有二志，或顯露自己多麼想要一步登天。這是「天時」所限，身為「王牌」人物也無可奈何的事，何況此事確實不在韓國瑜的規劃之中。

然而，韓粉天天喊著擁戴也就罷了，名嘴也日日要求他公開表態。尤其國民黨中央和潛在對手，更是左一句協調、右一句詰問，彷彿可以從他這裡榨出什麼金口保證。這些，不只在消費韓國瑜，也在消耗一張王牌的能量和機會。

一個政黨把全部的希望都押在一張王牌上面，其實是很冒險的事；但是，目前國民黨正是這種心態。也因此，當蔡英文大打反中恐嚇牌，藍軍不去想如何接招破解，以為指望韓國瑜一句「台灣安全，人民有錢」的口號，就能解答人民所有疑惑。也因此，當民進黨企圖在蔡賴相爭的困局中號召團結，國民黨卻在那裡答嘴鼓，左一句酸言，右一句辣語，忘了眾志成城這回事。

國民黨正朝著「把王牌打爛」的路上前進，美其名「協調」，卻看不到穿梭者的智慧和功夫。吳敦義一向老練，如今為自己的得失心所困，一失手王牌就可能搞砸了。

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