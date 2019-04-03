聯合報黑白集／這個政府怎麼啦？

2019-04-03 23:51 聯合報 聯合報黑白集



ＮＣＣ主委詹婷怡因蘇揆不滿意表現「請辭獲准」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這個政府是怎麼啦？報紙一打開，頭版就是兩名政務官下台的消息；一位是國安會諮詢委員邱太三，因捲入關說案辭職；一位是ＮＣＣ主委詹婷怡，因蘇揆不滿意其表現而「被請辭」。

邱太三剛從法務部長職位下來不久，竟把司法分際忘光光，在私人場合向過去的部屬關說特定個案。這種踐踏司法而不避諱的作法，邱太三雖自稱是「口頭陳情」，但這一般民眾豈會相信？

詹婷怡剛遭蘇揆點名訓斥，ＮＣＣ立刻機靈地對媒體開出百萬罰單，希望喚回長官關愛。孰料，她前一天剛剛宣稱要為打假新聞與維護言論自由「戰到最後一刻」，催促她下台的鼓聲已在背後響起。和詹順貴辭職時感謝眾長官獨漏賴清德一樣，詹婷怡獨獨公開感謝蔡英文；嚴詞訓斥獨立機關的蘇貞昌作何感想？

詹婷怡那句「戰到最後一刻」，貼切地形容了這個政府的風格：一切作為都要當成戰鬥。作為ＮＣＣ主管，東要對抗假新聞，西要對付「不乖」的媒體；上要承接長官的旨意，外頭還有立委的壓力。於是，一個詹婷怡三隻手也不夠用，假新聞將她淹沒，媒體罵她奉承，上級對她不滿，她只能倒在沙灘。

同日，把人民說成「豬狗禽獸」的陳明通，手插在口袋裡為失言道歉，卻仍壓不住民眾和藍委要求他下台的聲音。一直在耍嘴皮的陳吉仲，則忙著搶救芭樂價格，還不忘順口咬一下韓國瑜。

這政府怎麼啦？除了內戰，就不能好好做事嗎？