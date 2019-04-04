經濟日報社論／勞退自選 勞動部不能抗拒變革

2019-04-04 02:17 經濟日報 經濟日報社論



最近金管會、藍委還有部分金融業者、民間退休團體接連提出開放「勞退自選」的訴求，但都遭到勞動部反擊，勞動部反對動作之大，論述理由之單一，頗耐人尋味。值此大選年，明明急如星火的勞保年金改革卻被迫停擺之際，我們不如好好來拆解，這場勞退自選風暴所折射出的虛與實。

最近的這場爭辯，得從上個月有國民黨籍立委排審「勞退條例修正案」，打算修法開放「勞退自選」說起。當時，勞動部先以「勞工尚未建立成熟的盈虧自負觀念，萬一賠錢了怎麼辦」為由力阻法案，接著不忘「背景說明」，規模高達2兆元的勞退投資大餅，是如何讓金融業者垂涎，以及提案立委昔日也曾反對開放，如今卻改弦易轍，勞動部透過各種暗示隱喻，來削弱支持勞退自選者的正當性。

近日，趁著金管會宣示即將在7月推出「全民退休投資方案實驗平台」（原名：勞退自選投資實驗平台），勞動部也出面澄清，金管會的全民退休平台，只是一般投資理財平台，無涉勞退要不要開放自選。勞動部重申反對理由，潛台詞依舊是：勞退大餅如何大，國人承擔風險能力如何弱，勞動部一定要幫勞工把錢看牢。

而在這場新近發生的勞動部對壘金管會的新聞事件中，媒體也補述了，原來去年金管會提出的「勞退自選投資實驗平台」，是在勞動部要求下，更名為「全民退休投資方案實驗平台」；金管會原本有意要求勞動部出任實驗平台的審查委員，也遭勞動部拒絕了。

從守成的角度來看，勞動部毫無疑問地，必須幫勞工守住退休金。但是，以今日的勞保年金制度，正面臨2026年、提前一年出現財務破產危機；勞退新制上路14年，僅有不到7%的勞工願意額外自提薪資6%，作為退休金。勞動部與其忙著描繪貪婪、別有居心的「敵人」，不如好好想想，怎麼幫勞工充實勞保、勞退這兩層退休金，讓勞工日後不用為了「存不夠」而憂煩。

從保守到進擊，勞動部必須先看清楚自己長期主張的兩道命題，到底是不是真的？一個是，台灣的勞工，全數都沒有、也無法有自負盈虧的承擔嗎？會不會在這1,100多萬個勞退新制專戶中，有一群人並不是風險的趨避者，他們對風險的耐受度，不僅可以達到穩健等級，甚至還十足洞悉高風險與高報酬之間的關係？

面對這些眾人中的「異數」，勞動部是否可以開放心胸，「下放」政府統一代操之外的自選投資新選項？如果真的擔心，勞動部何妨參與金管會的實驗平台，畢竟同樣是政務官、同樣是公務員，金管會不會比勞動部更畏懼外界的圖利指控，或是監委的彈劾。

其二，勞動部要看清楚的命題是，何以像是美國的401K或是加拿大、澳洲等國的退休金制度，基金平台都可以交由民營業者分散管理，勞工也可自選投資標的，在台灣，我們的勞工卻沒有自主管理退休金的機會？如果這個問題的答案，同樣指向國人沒有成熟的風險自負觀念，那麼依然可請金管會協助熟成。

勞動部或許可以說，如果勞工想自主投資，何不把自己原本規畫勞退自提6%的錢，拿去買股票、買基金。殊不知，勞保、勞退基金能夠在大盤獲利的關鍵，就在於「量體」夠大，小蝦米賺不了錢已夠苦了，勞動部何必再吃勞工豆腐呢？

勞動部要明辨這兩個命題並不難，透過民調洞悉勞工的意願，也不失為聆聽勞工心聲的好方法。怕就怕在勞動部是基於多一事不如少一事心態，抗拒變革，也聽不進不同的聲音。