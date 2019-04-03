聯合報黑白集／他們這樣分職位

2019-04-03 00:17 聯合報 聯合報黑白集



觀光局前副局長陳淑慧不滿交通部長林佳龍（圖）安插自己人馬卡位，在臉書怒飆林佳龍。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

這幾天，民進黨連續收到幾則「噁心」的評價。一次，是環保署前副署長詹順貴針對賴清德哽咽說自己「無論如何不會傷害蔡英文」，詹說「噁到快吐滿地」；另一次，則是被逼退的觀光局副局長陳淑慧針對林佳龍感謝其「貢獻」，反嗆「噁心」、「說謊」。

一葉知秋，民進黨政府的官場倫理和文化，現在已低劣到惡言交加的地步，不再保留情面。這些，都與爭權奪位有關。賴清德挑戰蔡英文，干詹順貴底事？但他曾被迫放棄理念支持建深澳，旋即又遭「棄車保帥」廢深澳；經過這番官場險惡，他對虛情假意的談話反應特別強。

林佳龍為安插自己人馬，不顧法規制度逼走事務官，卻又假惺惺留言讚美與祝福。陳淑慧被背後捅刀，難以笑納謊言，只能回嗆消恨。再說，由台中市水利局前局長來接副觀光局長，除了讓人看到林佳龍的私心盤算，有什麼道理可言？

民進黨搶起位子來，就是這副德性，絕對沒有在斯文禮讓的，也絲毫無懼外界指指點點。桃園是鄭文燦的地盤，桃機、桃勤都到手，陣容壯大。林佳龍仗著交長之威也大肆組建「龍團隊」，政次、參事、觀光局、台鐵局、桃園航空城四處安插，大小職位一把抓。

三年來，新潮流在蔡政府卡了那麼多好職位，看得其他派系牙癢癢。正國會逮到機會，當然要下手為強，否則「敗選內閣」難道組假的？這些分官醜態，蔡總統似乎都看不到，她眼裡只有在野黨的不是。