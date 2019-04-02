經濟日報社論／實體店面、商圈如何逆轉勝

2019-04-02 02:40 經濟日報 經濟日報社論



最近台北東區商圈人潮與商機快速下滑的新聞頻傳，許多人認為主要是店面租金太高，讓業者承受不起而紛紛棄守，人潮銳減造成營業額下降也是關鍵因素。於是商圈的房東、地主和台北市政府紛紛提出振興商圈的構想和政策，大都在店租或提高營收上大做文章。

由於商圈基本上是以服務業為主的產業聚落，而我國服務業目前產值最高，家數最多，就業含量也大，且以「友善」著稱，對於吸引境外的遊客具有相當吸引力，但是服務業的投入工時最長，薪資卻又最低，因此振興商圈確實具有多重的正面經濟意義，包括促進就業、改善低薪、提升服務業的附加價值、降低觀光產業的嚴重逆差等，值得政府和業者全力以赴。

但是造成特定商圈沒落的因素，仍須先釐清，政策才能對症下藥。例如，走在台北市的街頭，到處都可以看到店面（尤其是傳統的一樓金店面）招租的廣告，可見得空置的現象愈來愈明顯，並不限於北市的東區而已。這是因為隨著網路的發達，民眾可以透過電子商務，把交易的地點轉移到網路上，且比起傳統交易方式更快速、方便、短時間內完成銀貨兩訖的功能，甚至跨國界連結買賣雙方，完成無縫交易。從電子商務的代表Amazon市值遠超過所有傳統實體店面（包括Target、Walmart、Macy等等）零售商的總和還要多，就知道傳統的金店面已經被網路經濟侵蝕而掉漆，早就是國際上共同的現象。

也難怪，資誠日前公布《2019全球消費者洞察報告》，發現智慧型手機已成消費者線上購物的主要工具，占24%，超越PC（23%）和平板電腦（16%），代表將近三分之二的消費者都是利用3C購物，嚴重侵蝕實體店面購物的傳統行為。而且消費者愈來愈信任數位科技，超過一半受訪者使用智慧型手機進行線上支付、發票和轉帳；從來不上網購物的消費者只剩下不到7%。

更值得一提的是，除了使用數位科技，數位消費者比傳統消費者增加了「搜尋」與「分享」兩項新行為，尋找信任的社群和其他專家來決定消費，比逛街的貨比三家模式更有效率且資訊更速實，愈來愈不信任名人代言的模式。

這些全球性消費者行為的改變，對台灣商圈的店面經營者，乃至於房東、地主和政府都有很重要的啟示。首先，就是實體店面未必是死路一條，偏愛在實體店面購物的消費者比率其實已經回升，關鍵在於，只要能改善消費者對於實體店的購物體驗，仍可協助穩住店面銷售。因此實體店面經營除了有必要結合數位科技，讓消費者經過搜尋和分享之後，仍有一個可實際體驗的店面建立對商品的信心，大型的店面應讓消費者輕易找到想買的商品；並有知識淵博的銷售人員，回答消費者的種種問題，這些有溫度的體驗才是吸引消費者的重點，而非花費重大的成本於硬體和裝潢，徒然增加成本，而無助於增加營收。

此外，該調查發現新興國家的消費者雖然仍在實體商店消費，但使用行動支付的比率也快速增加，亞洲國家比西方更快採用行動支付，比率最高的前五名為中國大陸（86%）、泰國（67%）、香港（64%）、越南（61%）和印尼（47%），相對地，ICT產業發達的台灣到現在還流行用現金支付，行動支付都是外商的天下，政府怎能不覺汗顏？因此，政府應該配合民間的需求，協助實體店家採用簡單的行動支付方式，才能讓境外觀光客消費的意願和金額都能大幅提升，也有助於實體店面的營收增加，從而降低實體店面的空置率。

總之，實體店面是服務業的櫥窗，商圈的經營，除了要維持有溫度的服務之外，一定要與時俱進，結合數位科技，抓住消費者的心，甚至吸引境外的觀光客，把餅做大，商圈才有逆轉勝的機會。