聯合報黑白集／三道鎖鎖死了誰？

2019-03-31 23:56 聯合報 聯合報黑白集



行政院會通過陸委會擬具的「兩岸人民關係條例」修正草案，明定簽署政治協議，應經國會「雙審議」及公投的高門檻程序。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

行政院會通過《兩岸人民關係條例》修正草案，將設高於修憲門檻且顯已違憲的「三道鎖」嚴審兩岸政治協議，想鎖死對手兩岸和平協議主張。殊不知，如此一來，民進黨的兩岸主張也被這三道鎖給緊緊鎖死。

草案最關鍵的，是如何認定「政治協議」。陸委會主委陳明通說，關鍵就在其中有沒有「一中原則」、「九二共識」。至於兩岸服貿、租稅或是航約等協議，若寫著「在一個中國架構之下」，就算政治協議。

此舉，等於民進黨政府自揭「兩岸不要通」底牌。最根本的原因，如陳明通所言「這就是一種政治」，擺明要以政治手段卡死對手，不惜犧牲人民利益。但民進黨是否想過：如果「一中原則」意味主權民主喪失，那蔡英文任陸委會主委期間稱「台灣無法逃避一個中國問題」、「從文化地理看未來的一個中國是台灣民眾唯一的選擇」等，莫非只是囈語？

民進黨近年來一直洗腦人民，說根本沒有「九二共識」。既然不存在，又有何必要修法嚴審？就像涉貪的陳水扁要求特赦一樣，若不先認罪，又有何理由要求特赦？

兩岸政治協議攸關台灣未來，理當由全民共同決定，因此適度加高門檻有其必要。但別忘了，去年選後民進黨政府已有不顧公投結果的劣跡，卻為選舉布下封鎖兩岸和平協議大陣，既堵死兩岸牌的彈性，也把自己推向政治光譜極端。只能說，民進黨怕丟掉政權，真的急了！