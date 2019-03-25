聯合報黑白集／柯文哲的訪美考卷

2019-03-25 23:53 聯合報 聯合報黑白集



台北市長柯文哲（右）結束美國訪問行程，自評此行「及格」而已。 記者陳嘉寧／攝影 分享 facebook

作為二○二○可能的總統參選人之一，柯文哲的兩岸外交立場是什麼，美國人當然很關心。但他一趟美國行下來，只能說是「雷聲大，雨點小」，柯文哲的答卷顯然未讓美國人滿意。

未出發，柯文哲的美國行就籠罩在他自己製造的爭議中。例如，到底是美國智庫邀請，還是柯幕僚建議訪問，雙方各執一詞。包括柯文哲主動透露要訪問獨派團體台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ），結果慘遭對方指責毀約而拒絕接待，也弄得灰頭土臉。

對於美方關切的兩岸和外交政策，沒想到，柯文哲竟只有輕薄短小的一句「親美日友中」。這樣模糊的答題當然過不了關，美國智庫直言「不懂對中國友好是什麼意思」、「沒有清楚說明兩岸政策」，還說他政策模糊參選總統恐無法過關。對此，柯文哲恐怕相當不平：為什麼別人說都沒問題，自己說就過不了關？

道理其實很簡單。對美國而言，藍綠政治人物政策各有其脈絡，但柯文哲曾是「墨綠」，卻從宋楚瑜那裡抄來「兩岸一家親」，又從馬英九那裡把「親美友日和中」假藉成「親美日友中」，簡直四不像。美國人希望他答的是申論題，他卻用複製法貼上別人的答案，當然被打大叉叉。

這次訪美，從行程安排到兩岸外交論述，柯文哲與其幕僚的表現都很淺薄。此行若能給自認無所不能的柯文哲一些警惕，還算有正面意義；否則若以為國家大事都是隨便講講就行，那真太糟了。