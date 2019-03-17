聯合報黑白集／可怕的是只剩封鎖

2019-03-17 00:59 聯合報 聯合報黑白集



「關注31條」網站。 圖／取自網路 分享 facebook

國安會認定《關注卅一條》網站有國安疑慮，行文NCC加以封鎖。封鎖對手，原是正常的自我防衛機制；但封鎖資訊、切斷人民知的管道，則是專斷。令人擔憂的是，蔡政府面對對岸柔性惠台都只剩封鎖一招，又如何期待它有能力因應更嚴峻的文攻武嚇？

《關注》網站註冊單位是中共台辦轄下公司，這並不令人意外；其內容多偏政治宣傳，也可想而知。但蔡政府難道不知道，台灣幾十年民主化最可貴的資產，正是資訊自由競爭，及人民自覺意識的提升？民主社會的最佳防衛機制靠的是這個，而不是靠封鎖。

本來也不是很多人在「關注」卅一條，但政府一封鎖，倒反勾起一些人的興趣。這個網站被封，但透過臉書、App 仍可看到相關內容，NCC也坦言若對岸使用境外網路就更難封。以其臉書粉專僅數百人的按讚數和宣傳內容，台灣何懼之有？面對這個聲量連小鳥都不及的網站，蔡政府竟動用國安大砲轟擊，反而助長討論聲量，何其諷刺！

更可笑的是封鎖理由。說是「中國嚴管網路卻利用網路自由來做政治統戰」，「專制國家利用民主國家的言論自由來反民主」，蔡政府不知道，自由民主國家不須要害怕專制國家的網宣嗎？

民進黨執政三年，一事無成；吸不到投資、留不住學生、賣不出產品、引不進人才，只能靠國安大刀摀人民耳目。說民進黨退步，並非無的放矢；封鎖網站，不正是以中共為師嗎？