親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
udn鳴人堂
社論
重磅快評
記者悄悄話
民意論壇
聯合報名人堂
聯合好評
聯晚私房新聞
udn相對論

MLB／陳偉殷客場挨轟 敲追平安打自助逃敗

聯合報黑白集／農委會的敵人

2019-03-16 00:05聯合報 聯合報黑白集

農委會主委陳吉仲。圖／聯合報系資料照片
農委會主委陳吉仲。圖／聯合報系資料照片
分享
蔡政府目前最紅的機關，首推農委會。主委陳吉仲最近天天有戲，忽而自誇政績，忽而砲打地方首長，忽而又槓上立委。不愧是社運界出身，戰鬥力十足。

但教人納悶的是，農委會「養網軍」幹嘛？名為「加強農業訊息因應」，花一千四百多萬元招募外人來打網戰，真的會比農委會內部官員更強嗎？再不然，陳吉仲請農陣的老戰友輿論支援也行；幹嘛花公帑請傭兵去打訊息戰？

大家想想：如果連農委會這樣的機構，都要花錢建置快打部隊，那麼整個政府要組織多大的軍團才足以對付網路戰事？再說，農委會的敵人在哪裡？陸委會有對岸十幾億人要對付，國防部有解放軍要防禦，內政部有各種台灣刁民要提防；但農委會的網軍到底要對付誰？是農漁民，還是通路商？

都說農漁民是最淳樸的一群，現在農委會卻搞得草木皆兵，四面楚歌，其實許多敵人都是它幻想出來的。韓國瑜出國幫農民推銷果菜，陳吉仲卻硬要去跟人家比，還要酸對方，這是自己在製造敵人。農民抱怨果菜價格低賤，陳吉仲趕緊派人去幫忙解決就行，他卻要先在網上向對方宣戰，這也是自己製造敵人。他當初護航吳音寧就是「以戰止戰」，弄到民進黨大敗，自己倒升了官，滋味顯然美好。

農委會養網軍，看起來蔡總統會選擇袖手旁觀。有趣的是，像經濟部、國發會這樣的部會都靜悄悄的，倒是農委會砲火蔽天，這個政府不覺得自己奇怪嗎？

農委會陳吉仲漁民韓國瑜
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

聯合報社論／蔡政府對日本的真心換絕情

2019-03-15 23:34

經濟日報社論／解讀金融業海外投資 別只看表象

2019-03-16 01:06

經濟日報社論／推動自經區 為企業開大門

2019-03-15 00:48

聯合報社論／治世用重典，選舉殺很大

2019-03-15 00:15

聯合報黑白集／小英要以川普為戒

2019-03-15 00:09

熱門文章

聯合報社論／蔡政府對日本的真心換絕情

2019-03-15 23:34

聯合報黑白集／農委會的敵人

2019-03-16 00:05

聯合筆記／統獨牌vs.經濟牌 今見分曉

2019-03-15 23:10

洪蘭／話寧可多 切不能少

2019-03-15 23:26

高雄自經示範區 是福是禍？

2019-03-15 23:13

經濟日報社論／解讀金融業海外投資 別只看表象

2019-03-16 01:06

賽夏族人養蜂 經濟與環境雙贏

2019-03-15 23:16

于國華／百煉鋼化為柔情詩

2019-03-15 23:40

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top