聯合報黑白集／農委會的敵人

2019-03-16 00:05 聯合報 聯合報黑白集



農委會主委陳吉仲。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 蔡政府目前最紅的機關，首推農委會。主委陳吉仲最近天天有戲，忽而自誇政績，忽而砲打地方首長，忽而又槓上立委。不愧是社運界出身，戰鬥力十足。

但教人納悶的是，農委會「養網軍」幹嘛？名為「加強農業訊息因應」，花一千四百多萬元招募外人來打網戰，真的會比農委會內部官員更強嗎？再不然，陳吉仲請農陣的老戰友輿論支援也行；幹嘛花公帑請傭兵去打訊息戰？

大家想想：如果連農委會這樣的機構，都要花錢建置快打部隊，那麼整個政府要組織多大的軍團才足以對付網路戰事？再說，農委會的敵人在哪裡？陸委會有對岸十幾億人要對付，國防部有解放軍要防禦，內政部有各種台灣刁民要提防；但農委會的網軍到底要對付誰？是農漁民，還是通路商？

都說農漁民是最淳樸的一群，現在農委會卻搞得草木皆兵，四面楚歌，其實許多敵人都是它幻想出來的。韓國瑜出國幫農民推銷果菜，陳吉仲卻硬要去跟人家比，還要酸對方，這是自己在製造敵人。農民抱怨果菜價格低賤，陳吉仲趕緊派人去幫忙解決就行，他卻要先在網上向對方宣戰，這也是自己製造敵人。他當初護航吳音寧就是「以戰止戰」，弄到民進黨大敗，自己倒升了官，滋味顯然美好。

農委會養網軍，看起來蔡總統會選擇袖手旁觀。有趣的是，像經濟部、國發會這樣的部會都靜悄悄的，倒是農委會砲火蔽天，這個政府不覺得自己奇怪嗎？