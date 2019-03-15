聯合報黑白集／小英要以川普為戒

2019-03-15 00:09 聯合報 聯合報黑白集



全球經濟走衰，蔡政府惡化兩岸關係，勢將衝擊台灣經濟。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

川普發動貿易戰，誓言平衡美中逆差；誰料美國去年商品貿易赤字竟飆出近九千億美元的新高，其中對中國的逆差即達四千多億美元，年增四百多億。川普打了快一年的貿易戰，結果反而傷到自己。

川普喜歡拿貿易赤字來數落歐巴馬，嘲笑民主黨的政策失敗，以為自己片面提高關稅即可遏制中國商品入侵。從結果看，他的雷霆之怒雖打得各國貿易秩序大亂，卻無法達到他預期的目標。很顯然，美中及全球市場結構因素要比想像頑強而複雜，不是光憑一個人的意志就能扭轉。

美國赤字擴大，並不表示中國大陸就更好過；事實是，許多國家都連帶遭殃。大陸去年經濟成長率減速降到六．六％，這恐怕還是灌水，今年二月進出口都轉為負成長。影響所及，台灣廠商的接單量已經連三個月衰退，包括微軟拿鴻海祭旗提告，都是美中貿易戰禍所致。

川普好鬥，上任以來在國際上到處煽風點火，挑起戰端。最近連梅克爾都無法忍受，砲轟他專斷獨行，破壞多邊主義組織。然而，蔡英文總統不僅選擇與川普站在好鬥陣線，最近更為了選舉造勢大打反中牌，企圖利用兩岸歧見拉抬自己的聲量，顯非明智之舉。

原因很簡單，當台灣民眾愈來愈感受到經濟發展的重要，蔡政府惡化兩岸關係，勢將嚴重衝擊台灣經濟。這在今年全球經濟走衰的情況下，很難為民進黨締造好感。小英要以川普為戒，勿蹈其損人傷己的覆轍！