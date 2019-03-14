聯合報黑白集／老美之一石二鳥？

2019-03-14 00:22 聯合報 聯合報黑白集



台北市長柯文哲。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

民進黨正力拚立委補選，此際鄭文燦風光返國，創下地方首長在美最高待遇。朝野熱議，「大阿哥」恐將取代賴清德，成為蔡英文連任的新拍檔，「鄭文燦障礙」之說不脛而走。看在綠營氣若游絲的天王眼裡，應不好受。

大阿哥前腳才返國門，林右昌後腳已抵紐約。據說，林右昌的規格也不差，美方同樣安排拜會白宮、國務院及國會等。老美高規接待民進黨中生代，無論是為大選之意外未雨綢繆，或著眼長期布局，都引來押寶之議。

相形之下，柯文哲訪美行程曝光，前後有變，因而傳出遭「降級」，但實情仍未可知。但台灣同鄉會卻補刀，數落柯Ｐ九大罪狀，宣稱拒絕接待，藍營支持者也沒有歡迎陣仗，給足冷臉。首都市長被藍綠僑界拒於門外，也算創了紀錄。

柯Ｐ訪美規格如果不如鄭文燦，就有網友戲稱，因他曾以「強盜搶銀行」形容美台關係，現在「強盜生氣了」，要滅他威風。還有人解讀成：先斷柯Ｐ大位之路，從而迫使韓國瑜參選師出無名。美方一石二鳥之計是否如此盤算，要逼總統大選回到藍綠對決，其實難說；但柯Ｐ選情下滑，也是事實。

韓國瑜美國行不進華府，老美可插手的不多。但以他目前人氣居高不下，美方恐不能太怠慢，以免世事難料押錯寶。韓國瑜的重頭戲在月底登陸，蔡政府已祭出「七大綱領」築牆；兩軍交鋒若擦槍走火，演成土包子起義也不無可能。老美應該放點長線，或許更保險。