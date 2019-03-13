聯合報黑白集／破跑道也能一飛衝天

2019-03-13 00:11 聯合報 聯合報黑白集



桃園機場近來歷經華航大罷工，又發生大停電及跑道破損，風波不斷；圖為工程單位漏夜趕工修復機場跑道。 圖／翻攝畫面 分享 facebook

桃園機場捱過華航大罷工，最近卻發生大停電及跑道破損，讓旅客進退不得。桃機雖千瘡百孔，卻是「風水寶地」，朱立倫之後，又見政治新星鄭文燦橫空出世。只要修好機場政治學，就算修不好破跑道，也能一飛衝天。

桃機公司董事長、總經理去年底下台，適逢鄭文燦連任成功，他推舉愛將副市長王明德接下董座。同時，桃勤公司由前綠委郭榮宗接任董事長，加上「只聽鄭文燦」的華航董座何煖軒，「桃園幫」即掌控了國門要津。然而，斷電、跑道破洞接踵來，立即就試出了這些人的本事，王明德在出事後才說要找出「核心問題」。

鄭文燦有套機場政治學：透過市轄航空城公司，結合華航及桃機辦外交兼招商，結交美台政商要角。例如，藉著華航牽成桃園與加州安大略機場航線，何煖軒作賠錢生意，讓他與加州出身的前眾院外委會主席搭上線，華航往來企業如波音、微軟及矽谷業者都進了合作備忘錄。

看鄭文燦這次訪美的高規格接待，即知航空城事業群已為他修建出登龍大道，效果非凡。王明德接掌桃機，著眼在三航廈和第三跑道，好讓開發商機早日兌現。無奈桃機總經理人事喬不定，讓他為停電及破跑道丟了臉。

林佳龍下令要大體檢桃機，不知有幾分效果。經歷華航罷工，他應該清楚，這塊肉不在交通部碗裡。他只能多燒香，祈求桃機裡外少生事端；否則一旦出事，他除了收爛攤又能如何？