聯合報黑白集／你在雙重標準嗎？

2019-03-07 23:51 聯合報 聯合報黑白集



台北市長柯文哲出訪以色列，坐在機場地上為手機充電，引發熱議。 圖／取自柯文哲臉書 分享 facebook

柯文哲出訪以色列，坐在機場地上為手機充電。有人批評他不顧觀瞻，但也有「柯粉」大讚他好真誠、好可愛。

柯Ｐ是粗魯無文或真性情，大概難有定論。若換作是其他縣市長這樣做，一定會挨批「沒體統」、「好丟臉」；若是阿兵哥，則會被罵「軍紀蕩然」。若是大陸觀光客如此，一定有人鄙夷說：「中國人就是素質低，有幾個臭錢出國又如何？」

一般人判斷行為好壞，支持或譴責，端取決於是否「自己人」。像鄭文燦訪白宮還打了卡，某桃園市議員就誇他「默默創造了歷史」；同一議員卻也憑空指控韓國瑜在北農天天喝酒，一年三百天都在醉。

民主的基礎，建立在公民的理性。如果「公民」都寧可當「網民」，政治就只剩下口水紛擾，大家永遠以雙重標準在黨同伐異，不願就事論事。那麼，民主就徒具形骸了。

蔡英文轟吳敦義主張兩岸簽和平協議，蘇貞昌更加碼稱這是向希特勒低頭。他們卻忘記，陳水扁任內曾呼籲兩岸簽署「和平穩定互動架構協議」，蔡英文當時還是陸委會主委。這就是雙重標準。

再如，林義雄以絕食逼馬英九封存核四，如今朱立倫表態支持核四，林義雄便痛斥朱「沒資格選總統」。但當年扁政府續建核四、蔡政府重啟核二時，林先生在哪裡？包括許多知識分子，一旦換黨執政，即不惜背棄昨日的自己，這又怎麼說？

社會上的意見領袖們，每天都在作壞示範，台灣不進步要怪誰？