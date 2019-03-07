聯合報社論／沈榮津的電價夸言，戳破蔡英文牛皮

2019-03-07 00:42 聯合報 聯合報社論



經濟部長沈榮津表示，2025年電價將大漲三成。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

經濟部長沈榮津在立法院報告能源政策評估檢討，稱我國電價到二○二五年將因能源轉型上漲卅三％。此一說法，與他宣稱今年電價不會調整，恰成矛盾的對比。這兩個相左的論調，暴露蔡政府的短視近利與不負責任，也說明蔡英文能源轉型政策的牛皮已經吹破，卻把所有後果留給民眾及未來的政府承擔。

當初蔡英文誇口「二○二五非核家園」不漲電價，但不到三年，這個承諾已紕漏百出，連一般民眾都識破其虛假而透過公投要求改變。但蔡政府仍一意孤行，罔顧既有核能電廠仍有替補發電之作用，堅持在二○二五將核電歸零；對於造成台灣空汙惡化的燃煤發電，則僅從卅％微調為廿七％。其態度，擺明一心追求非核神主牌，卻不顧供電的充裕與否，不顧民眾的電價負擔，乃至隨空氣品質惡化而來對國民健康的傷害。至此，蔡政府的能源政策已完全破功。

沈榮津的角色，若是一個負責的政務官，既知二○二五年電價將大漲三成多，今起就得開始積累本錢和實力，以備減緩來日電價大漲的衝擊。但沈榮津卻不作如是想，依照現有電價公式可以調漲三％的電價，他卻以民進黨明年大選的勝利為最高考量，決定今年不調整電價，以免對選情造成衝擊。這樣一心為政黨效犬馬之勞的經濟部長，把企業及民生的用電拋在腦後，國家經濟如何可能有平順發展的前景？

沈榮津為何預告二○二五電價將大漲三成三？原因無他，無論明年蔡英文是否連任，二○二五漲電價都不是蔡政府的事了。沈榮津此時先行預告，正好出清責任，表示「別說我沒警告過你們」。問題是，今人的決策，留給後人無限困擾，卻還搶撈自己「不漲電價」的便宜；如此居心的政治人物，怎不教人心寒？

本報社論曾批評，沈榮津關於用電的「保證」效期，都不會長於他的任期；這從他任由風電外商予取予求，即可見一斑。他聲稱二○二五「不缺電」的保證，也同樣只是一紙無效支票。事實是，未來十年，我國用電會因半導體業擴廠、台商回流等因素而顯著成長。以台積電為例，從明年起五奈米產線和三奈米產線陸續投產，僅這兩個產線要新增的用電量即多達一六○萬瓩，相當於林口發電廠兩座燃煤機組的供電量。沈榮津保證未來六年供電無虞，看來像是吹口哨壯膽，完全沒有事實基礎作為支撐。

再看，「電價平穩基金」目前規模為七八○億元，這筆錢應在國際能源價格大幅波動時用來平抑電價，避免短期的電價波動衝擊民生和經濟。但沈榮津卻將這項基金當成護航執政黨選情的小金庫。去年的九合一選舉，經濟部已動支基金凍漲電價；明年要舉行總統大選，現在又要如法炮製。還沒等到二○二五，這筆基金恐怕早就被花光了。

沈榮津並未坦誠面對能源轉型的困境，他對政策的矛盾說詞，也戳破了蔡英文能源政策的牛皮。各界早就警告，短期內要大幅提高天然氣與再生能源比重，不僅有現實的困難，也必然會增加電價成本，但蔡總統置若罔聞。如今沈榮津坦承能源轉型計畫會讓電價大漲，總統府卻無聲無息，彷彿蔡總統當年承諾能源轉型不會造成電價上漲的承諾從不存在。

蔡英文曾自詡其能源計畫可兼顧供電、減排與電價，如今看來，只能說是「吹牛不打草稿」，馬腳愈露愈多。最近蔡政府動用各種資源為風電業者開綠燈，不惜簡化環評程序並跳過地方權限，可看出它已亂了套。前年八一五大停電是能源政策崩壞的第一張骨牌，燃煤的空汙引發民怨大爆發則是第二張骨牌，如今預告電價大漲則是第三張骨牌。三張骨牌全倒，已可預見蔡總統的能源政策將以失敗告終，但屆時將吞政策苦果的卻是人民。