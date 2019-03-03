聯合報社論／蔡政府把「國家隊」變成了豬隊友

2019-03-03 23:44 聯合報 聯合報社論



農委會主委陳吉仲說，還好台農發沒賺錢，否則會被質疑是賺農民的錢。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

蔡政府上台後，籌組的各種產業「國家隊」可謂遍地開花，從半導體、國防、風電到影視業無所不包。彷彿一冠上「國家」的名號，即可神威罩頂，無往不利。最新一個成立的是「農產品外銷平台」，農委會號稱要以「國家隊」的概念幫農民搶訂單，立刻引來韓國瑜重砲批評「腦袋有問題」。這次對嗆，意外讓「台農發」這家黯淡多時的公司瞬間火紅，也掀開了農委會的瘡疤。

台農發兩年多前風光成立，執政要員們一字排開，彷彿台灣農業大好前程在望。蔡英文更在臉書上寫下：「台農發就是台灣農業的『國家隊』，把台灣農產品芭樂、芒果、鳳梨、香蕉…，送到全世界貨架上。」成立台農發是蔡英文競選的主要農業政見，起草其「農業政策白皮書」的正是當今農委會主委陳吉仲，他在農委會副主委任內還為了籌組台農發一度兼任台肥董事長。

當時，農業界乃至農委會內部對於是否要由政府成立農產品進出口公司，多抱持疑慮。原因是，現有農產品外銷已有農會、民間貿易商等不同管道，但台灣農業規模小，產銷戶多為小農，貿易商不會投入太多資金建置設備。農民真正需要政府出力的是，協助解決外銷供應鏈包括冷鏈物流、運輸、檢疫、通關等，打通各環節「痛點」。

但農委會不思對症下藥解決既有問題，卻採最速成、偷懶的方式另成立一家公司。更可議的是，台農發不只做進出口，整合既有農民的產銷，卻向台糖租地，另找農民契作香蕉。挾著政府資源與官方一路「開綠燈」，台農發種植、物流、銷售一把抓，難怪引發農民恐慌。在這種情況下，農民和貿易商把台農發視為競爭對手，而非夥伴，台農發始終難以得到農民的信任，也因此一直做不出成績來，短短兩年就因虧損燒掉了三分之一資本額。連執政黨立委都看不下去，多次在立法院提出質疑，甚至要求陳吉仲「認賠殺出」。

最近韓國瑜質疑台農發花了十億元卻成效不彰，農委會立即反駁，聲稱實收資本額僅二．四億元。事實上，當初台農發計畫資本額確為十億元，但因不被看好導致募資不順；農委會碰到抨擊，才自揭底牌。台農發雖非新創公司，卻擁有國家資源及政策的強力奧援，結果還一路慘賠，難堪之至。誰料，陳吉仲竟以「精神勝利法」自辯，說台農發「所幸沒賺錢」，否則會被質疑是賺農民的錢。這種油腔滑調的論證法，完全自證無能。

台農發的資金，來自台肥、外貿協會、兆豐銀行、國合會、雜糧基金會等具官方色彩的單位，卻號稱百分之百的「民營」公司，目的只在規避國會及社會監督。但它卻能以「國家隊」的名義，在短時間內取得屏東生技園區的物流場地，進駐香蕉研究所，靠的就是農委會一路的呵護。但該公司發言人卻曾屢次砲打農委會，成了農委會一手養出的怪獸，難以收拾。一開始每遇農產品豐收，農委會便抬出台農發以「國家隊救援」之姿大加宣傳；而如今台農發角色及功能不彰，它卻成了陳吉仲口中「兩百多家公司之一」的無足輕重小咖，變成難以啟齒的瘡疤。

台農發的失敗，映照了蔡政府的好大喜功與表裡不一。農委會以為找了曾成功行銷紐西蘭奇異果的商界人士擔任董事長，就能成功複製其經驗，卻忽略了兩者客觀環境大不相同。更重要的是，政府組建國家隊時，要搞清楚其目的和角色，不能一味天真。如果只會喊口號，裝模作樣，安插了自己的人馬入駐，結果卻是浪費了錢，什麼事也沒做出來。

以陳吉仲聲稱台農發「還好沒賺錢」的心態，這家公司真的可以收了，外界不必再給予期待。尤其陳吉仲，一路對韓國瑜酸言相向，他真以為農產能外銷都是自己英明嗎？