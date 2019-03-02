聯合報黑白集／聖人都不用電了嗎？

2019-03-02 00:02 聯合報 聯合報黑白集



民進黨前主席林義雄（中）批評朱立倫重啟核四的說法，是將全台灣人民置於險境。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

朱立倫拋出重啟核四的議題，引來民進黨「聖人」林義雄批評，罵他對台灣土地「沒感情」，不應該當選。林義雄死抱反核神主牌，是他老人家的選擇；但接下來一世代的人都還要用電，只怕恕難從命。

聖人講話，常用至高無上的道德權威語法，彷彿他的話就是真理，容不得旁人置喙。核四會搞到今天，當然與林義雄多年的苦行、靜坐、絕食有關，這又和他家族悲劇糾結成一團。但時至今日，歷經燃煤帶來空汙和疾病，歷經大停電，和「以核養綠」公投過關，許多民眾已決定要和聖人分道揚鑣。此時，林義雄或許也該走下神壇了。

正當台灣掀起新一波「造神」運動，人們也可趁機回顧上一波政治造神運動的成果。其中，「台灣之子」陳水扁已因貪腐身敗名裂，聖人林義雄雖悲情猶在，卻已掩不住脫離現實的疏離。再看，林義雄十多年前推動的立委席次減半，號稱「國會減半，國家不亂」；但結局是國家紛亂依舊，而立法品質則是愈來愈糟。聖人應悔自己撈過界吧？

聖人也許用不到太多電，但百姓的日常生活、商家和工廠的營運，卻都非電不可。而且，人們要的是那種「不傷肺」的電；對此，林義雄能譴責大家對台灣土地沒感情嗎？老子說「聖人不死，大盜不止」，也意在提醒道德不要無限上綱。

林義雄若要繼續扮演聖人，不妨多多提供民進黨人道德指引；至於專業領域的事，就留給專家處理吧！