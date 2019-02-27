經濟日報社論／美中各退一步 打破「囚徒困境」

2019-02-27 02:44 經濟日報 經濟日報社論



春節前後美中雙方已經密集進行了三回合的高階貿易談判，目前雙方都表示已獲得「重大進展」；美國總統川普不僅表示將延長「停戰期」，還期待下一次的「川習會」將是一次「簽署峰會」，而國際金融市場也給予正面回應，陸股漲勢尤其兇猛。這些正面發展既屬「預料之內」，也在「情理之中」，更可望為全球經濟及金融市場消除一項重大的不確定因素。

其實從去年12月初「川習會」之後，川普的基本立場已經轉為以協議代替對抗，中國的態度也轉趨柔軟，三輪談判雙方都盡量克制，展現誠意，協商成局的希望逐漸升溫。現在川普同意將「停戰期」延到原訂的3月1日之後，更是協議有望的最強烈信號。川普當時僅設定三個月的「停戰期」，也知道時間根本不夠，真正的目的是為了對中國加重壓力，以取得更多的談判籌碼，並使中國不得不做出原則性的讓步。

現在川普見到談判已有進展，因此延長期限並不為足奇，但重點在於此舉顯示川普寧可犧牲一些籌碼，也期望能達成協議；而中方也不斷提高對美採購金額，且展現出加強保護智慧財產及禁止強迫性科技轉移的意願，避免貿易戰升高。

雙方立場的轉折，可以用「賽局理論」的「囚徒困境」來解釋。這場賽局的結果不外乎四種，即雙方退讓、中國退讓、美國退讓或衝突升高。去年貿易戰開打之初，雙方都是一派強硬，以牙還牙，認為對方可能讓步，結果自然可能導致雙方都提高關稅障礙，造成「雙輸」；但這也可能是雙方在相互刺探、摸底，目的是檢測對方的弱點，並試探彼此的決心，反而有助於達成「雙贏」的協議。雙方原先都認為自己占有優勢：川普相信美國經濟表現強勁，為他強力出擊提供條件，因此中國終會退讓；中國則認為自己更能打持久戰，且習近平也沒有選舉的壓力，因此美國終將退讓。但隨著時間拉長，雙方逐漸了解自我認定的優勢根本經不起考驗，於是雙方都退讓，轉而透過談判及達成協議來打破「囚徒困境」。

美國其實有兩項弱點，一是把戰場拉得太大，希望達成的目標太多，中方寧可開戰也不願投降；二是白宮內部主張分歧，五位主要貿易幕僚呈現「鴿、溫、中、強、鷹」五頭馬車。「鷹派」的賴海哲只要「玉」，不要「瓦」，不惜與中國對抗到底；但川普卻要「全」，不要「碎」， 貿易戰只是手段，協議才是目的。

去年10月起美股重挫，使川普擔心賴海哲的「鷹派」路線可能導致美國經濟下滑及股市重挫，打亂他的連任之路，於是決定親自出馬，才會有12月初的「川習會」，以及後續的貿易談判，最終並將由「川習再會」來敲定協議。

這場貿易戰打到現在，雙方對彼此的基本立場已經非常清楚；美國不能壓迫中國領導人就範，中國也未強大到足以不甩整個西方世界，於是妥協成為必然的結果。

川普希望協議的格局要大，能夠宣稱勝利的領域要多；中國則希望條件要鬆，小失面子卻不輸裡子。因此美中可能達成「淺碟式」的協議，包括中國大量增加對美採購，承諾加強保護智慧財產，禁止地方政府強迫外企轉移科技，擴大開放服務業及有條件同意穩定人民幣匯率，雙方協力打擊竊取商業機密行為，並研擬出一套可行的執行體制等；至於國有企業及產業政策等「結構性」改變，中方可能只要做出一些調整，讓美方能夠宣布「勝利」即可。美方則以不再擴大、甚至縮小懲罰性關稅規模，作為交換條件。