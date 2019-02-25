聯合報黑白集／酸了土包，熱了韓包

2019-02-25 00:19 聯合報 聯合報黑白集



韓國瑜（左）與盧秀燕（右）合體幫國民黨立委補選參選人鄭世維（中）站台造勢，手捧一大盤包子，呼籲支持者「包子要投給包子」。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

新北、彰化、台南與金門四席立委補選將於三月十六日投票，各界原預期藍綠各穩陣地，維持平盤。未料，半路殺出黃重諺爆粗口的「土包子事件」，竟讓「土包子頭」韓國瑜能喚出更多「韓包」，極可能壞了綠營選情。

四席補選中，新北和台南的兩選區都是傳統綠營鐵票區。台南第二選區號稱「全台最綠」，黃偉哲三年前曾在此囊括七成六選票；新北三重也是「綠到出汁」，且綠營的余天知名度遠勝藍軍的鄭世維。

謝龍介日前在台南的競選總部成立，小場地竟擠入萬人。除了「三子」的加持，謝龍介的知名度、戰力和在地實力，都是重要因素。而鄭世維在寒天的造勢，竟擠到難以進場，五千個「包子」在活動開始前就被搶光，聲勢直逼余天。這點，不能不歸功於韓國瑜的圓熟巧智，將被批為「土包子」的酸言酸語轉化成為逆襲的戰力。

包子變成反攻利器，是綠營自己送上門的。蔡政府聯手圍攻韓國瑜，反讓對手借力使力，用來加熱隊友冷凍包子般的選情。追根究柢，民進黨的豬隊友高傲惹民怨，再助韓流外溢效應發威。

年前，民進黨是「搶了一個菜攤，丟了半壁江山」；年後，則是「酸了一個土包，熱了全台韓包」。蔡政府假扮了那麼久的文青，滿口軟語，終究難掩權力的傲慢與內心的粗暴。更要命的是，總統身旁那群政治新貴從來不知「地氣」為何物，成天狺狺而吠，土包百姓如何消受？